وزیر علوم: رسالت دانشگاه فقط تربیت متخصص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف پنجشنبه شب در آیین آغاز هفدهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان دختر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: رسالت دانشگاه تحویل یک متخصص صرف نیست؛ آنچه برای یک انسان فرزانگی میآورد، همراهی تخصص با فرهنگ، اخلاق و برخورداری از سلامت جسم و روان است.
وی ادامه داد: ورزش قهرمانی در این مسیر، گامی فراتر و افتخاری دیگر در کنار سایر موفقیتها محسوب میشود.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: چه خوب است همه ما به این باور برسیم که یک محور وحدت داریم؛ هرچند عوامل بسیاری میتوانند گروهها و افراد را گرد هم آورد، اما در سرزمین پهناور ایران با تکثر قومیتها، زبانها، ادیان، مذاهب و گرایشهای سیاسی آنچه میتواند همه ما را یکپارچه کند، پرچم است.
وی اظهار کرد: اهتزاز امروز پرچم ایران مرهون رشادتها و مجاهدتها و ایستادگی هاست چنانکه رهبر شهید انقلاب در کنار خانواده در خانه ایستادند و به شهادت رسیدند، در حالی که در تاریخ صدساله اخیر پهلوی پدر و پسر هنگام تهدید کشور را رها کردند و گریختند.
وی اظهار کرد: ما قدردان این فداکاریها و رشادت ها هستیم که زمینهساز برافراشته شدن پرچم ایران شد.
وزیر علوم گفت: برگزاری یک سال رقابت در طول جنگ، نشانهای است که ایرانی هرگز ناامید نمیشود و امروز شاهد رقابت نهایی دختران و پسران در المپیاد ورزشی با حضور حدود شش هزار نفر هستیم.
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