"معبد لااودیسه" نهاوند برندی جهانی در جذب گردشگر/ کاوشهایی که در صف تامین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، استان همدان دارای شهرستان های مختلفی است که هر کدام به نوبه خود از لحاظ جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی و باستانی منحصر به فرد هستند.

در این میان شهرستان نهاوند، یکی از شهرستان های استان همدان است که از شمال به شهرستان تویسرکان، از شمال غرب و غرب به استان کرمانشاه، از جنوب و جنوب شرق به استان لرستان و از شرق به شهرستان ملایر محدود است و به شهر سراب ها معروف است و سراب هایی چون سراب گیان، گاماسیاب و فارسبان را در دل خود جای داده است.

در کنار این جاذبه های طبیعی، شهرستان نهاوند دارای آثار و بناهای تاریخی و باستانی متعددی نیز است که از آن جمله می توان به حمام حاج آقا تراب و مقبره بابا پیر و غیره اشاره کرد.

در کنار آثار تاریخی نهاوند، "معبد لااودیسه" نهاوند یا معبد سلوکی قرار دارد که در محل دو خواهران نهاوند قرار گرفته که گفته می شود این معبد به دستور آنتیوکوس سوم در دوره سلوکی برای همسر وی "لااودیسه "ساخته شده است که به گفته کارشناسان باستان شناسی با توجه به کتیبه ها و سر ستون های پیدا شده از این محل احتمال می رود که این محل، همان "معبد لااودیسه "باشد.

براساس بررسی ها تاکنون سه فصل کاوش در منطقه دو خواهران نهاوند و یا همان معبد سلوکی انجام شده و آثار مختلفی مانند سرستون ها، پایه ستون ها و کتیبه و الهه های مربوط به دوره سلوکی در این منطقه کشف شده، اما برای روشن شدن این موضوع که آیا این منطقه در واقع همان معبد لااودیسه است نیاز به کاوش فصل چهارم بوده که این کاوش نیز نیاز به تامین اعتبار دارد.

کتیبه سنگی سلوکی در موزه ایران باستان موجود است

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نهاوند در رابطه با این موضوع و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۱۳۲۹ به طور اتفاقی کتیبه به خط و زبان یونانی از محله دو خواهران نهاوند کشف شد که وقتی ترجمه می شود مشخص شده که آنتیوکوس سوم در دوره سلوکی به مندموس حاکم وقت نهاوند دستور می دهد که برای همسرش لااودیسه معبدی بسازد.

محسن جانجان در ادامه افزود: کتیبه سنگی هم در موزه ایران باستان در حال حاضر موجود است.

وی با بیان اینکه در محله دو خواهران نهاوند پایه ستون ها و سر ستون هایی کشف شده است، بیان داشت: با توجه به شواهد و قراین موجود احتمال داده شده که معبد لااودیسه در محل دو خواهران نهاوند باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نهاوند در این مورد ادامه داد: با توجه به سرستون ها و پایه ستون های کشف شده از این محل اداره میراث فرهنگی همدان از آقای مهدی رهبر یکی از باستانشناسان برجسته کشور دعوت می کند که در این معبد کاوش کند.

سه فصل کاوش برای یافتن معبد لا اودیسه انجام شده است

جانجان با اشاره به اینکه کاوش ها و گمانه زنی هایی توسط باستانشناسان برای یافتن معبد لااودیسه در این منطقه انجام شده است، بیان داشت: در این راستا سه فصل کاوش در این منطقه انجام شده است که به علت ساخت و سازهای فشرده ای که در محله است کار کاوش را سخت کرده است.

وی با بیان اینکه با وجود ساخت و ساز ها در محله دو خواهران به سختی توانستیم گمانه زنی هایی را که در جاهایی که امکان داشته است بزنیم، افزود: در این گمانه زنی ها پایه ستون هاوشالی ستون ها را از دوره سلوکی بدست آوریم.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نهاوند گفت: این سرستون ها و پایه ستون ها و شالی ستون های کشف شده در این منطقه در سر جای خود نبودند و باید مدارک و شواهد و آثار را بیآبیم تا بتوانیم استناد کنیم که محل معبد همین جا است.

جانجان با تاکید بر این موضوع که تا کنون موفق به پیدا کردن شواهد وآثار نشدیم، افزود: برای ادامه کار نیاز به تامین اعتبار وجود دارد.

ادامه کاوش ها به تامین اعتبار نیاز دارد

وی با بیان اینکه برای آغاز کاوش فصل چهارم نیاز به تامین اعتبار است، ابراز داشت: برای تامین اعتبار صحبت هایی با سازمان میراث فرهنگی و پژوهشگاه باستانشناسی انجام شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نهاوند اظهار داشت: فصل چهارم کاوش به منظور کشف معبد لااودیسه انجام می شود که در صورت تامین اعتبار این فصل آغاز خواهد شد.

جانجان با اشاره به اینکه تا کنون هزینه زیاد برای کاوش در این منطقه انجام شده است، بیان داشت: برای انجام فصل چهارم کاوش نیز نیاز به هزینه ای حداقل ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد.

وی با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی همدان از اعتبارات ملی پیگیر جذب اعتبار برای کاوش معبد لاوادیسه است، اظهار داشت: اولویت اول دکتررهبر برای کاوش نیز لااودیسه است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نهاوند ادامه داد: تا کنون سر ستون و پایه ستون و دو کتیبه سنگی به خط و زبان یونانی و الهه هایی که مربوط به دوره سلوکی، از جمله آثاری بوده است که تا کنون و از این محله کشف شده است.

جانجان ادامه داد: تنها یک فصل کاوش لازم است تا محل بود یا نبود معبد مشخص شود که آن هم نیاز به تامین اعتبار دارد.

وی در مورد هزینه هایی که برای کاوش در این مناطق می شود، افزود: محور توسعه استان همدان گردشگری به حساب می آید و این سایت های باستانی مانند معبد لااودیسه اگر کشف شود می تواند یک برند جهانی برای کشور باشد.

کشف سایت های باستانی در رونق گردشگری موثر است

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نهاوند افزود: کشف این سایت های باستانی می تواند در جذب و رونق گردشگری در کشور و استان همدان بسیار تاثیر گذار باشد.

جانجان با اشاره به اینکه وجود این سایت های باستانی زیر ساختی برای صنعت گردشگری محسوب می شود، عنوان داشت: آثارباستانی، جاذبه های طبیعی و جاذبه های تاریخی همه می تواند به رونق گردشگری کمک زیادی بکند.

وی در ادامه گفت: در واقع هزینه کردن برای کاوش این سایت ها سرمایه گذاری محسوب می شود و هر چقدر که سرمایه گذاری کنیم همانقدر هم می توانیم برداشت کنیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نهاوند اظهار داشت: شهرستان نهاوند به دلیل داشتن سراب های بی نظیر از نظر جذب گردشگر، گردشگران زیادی را به خود جذب می کند و آثار باستانی هم به جذب گردشگر می افزاید.

جانجان ابراز داشت: مجموعه ها کنار هم چه از نظر جاذبه های طبیعی چه از نظر جاذبه های تاریخی و جاذبه های مذهبی می تواند زمینه ای برای جذب گردشگر باشد.

با این تفاسیر و با توجه به اهمیت و نقش سایت های باستانی در جذب گردشگر به استان همدان و حتی کشور، به نظر می رسد که باید برای تامین اعتبار برای ادامه کاوش ها برای یافتن" معبد لااودیسه" تلاش بیشتری از سوی مسئولین انجام شود.