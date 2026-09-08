به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، فیدیبو در کمپین «کولهت پره اما سبک» مجموعه گستردهای از کتابهای درسی، کمکآموزشی، الکترونیک و صوتی عمومی را برای دانشآموزان در تمامی مقاطع تحصیلی با تخفیف تا ۸۰ درصد عرضه میکند.
این کمپین با هدف تسهیل دسترسی دانشآموزان به منابع آموزشی و آشنایی آنها با شیوه استفاده از نسخههای الکترونیک و صوتی کتابها طراحی شده است و مقاطع پیشدبستانی، دبستان، متوسطه اول و دوم، هنرستان و کنکور را پوشش میدهد. در این طرح، تعداد زیادی از کتابهای الکترونیک و صوتی متناسب با گروههای سنی مختلف دانشآموزان با تخفیف تا ۸۰ درصد در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
هدف از ارائه این منابع، علاوه بر کاهش هزینه تهیه کتاب، آشنایی دانشآموزان با ظرفیتهای مطالعه دیجیتال و دسترسی آسانتر به کتابها از طریق تلفن همراه و تبلت عنوان شده است.
نشر گلواژه، نشر دانشگاهی کیان، قلمچی، مهروماه نو، نشر الگو، شاگرد اولیها و خیلی سبز از جمله ناشرانی هستند که بیشترین تعداد کتاب را در این کمپین ارائه کردهاند و بخش قابل توجهی از منابع آموزشی و کمکآموزشی طرح را به خود اختصاص دادهاند.
«کولهت پره اما سبک» همچنین بر استفاده از کتابهای دیجیتال بهعنوان راهکاری برای سبکتر شدن کولهپشتی دانشآموزان تاکید دارد. در این رویکرد، دانشآموزان میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز خود را به جای نسخههای فیزیکی، در قالب الکترونیک یا صوتی و از طریق ابزارهای دیجیتال در اختیار داشته باشند.
این کمپین تا پایان شهریور ادامه دارد و دانشآموزان و خانوادهها میتوانند با مراجعه به فیدیبو، از تخفیفهای در نظر گرفتهشده برای کتابهای آموزشی، کمکآموزشی، الکترونیک و صوتی استفاده کنند.
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