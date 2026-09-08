سامع: مدیریت فضای سبز اصفهان نیازمند نظام نظارتی یکپارچه است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: فضای سبز شهری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ به شمار می‌رود و در شهری مانند اصفهان که با چالش‌های زیست‌محیطی و محدودیت منابع آبی مواجه است، نحوه مدیریت و نگهداری این عرصه‌ها اهمیت دوچندانی دارد. در چنین شرایطی، علاوه بر تأمین منابع و اجرای برنامه‌های توسعه فضای سبز، نحوه نظارت بر عملکرد بخش‌های اجرایی و پیمانکاران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سید امیر سامع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت و نظارت بر فضای سبز شهر اصفهان اظهار کرد: ساختار فعلی در این حوزه با تعدد لایه‌های نظارتی مواجه است و در کنار آن، یک نظام یکپارچه برای پاسخگویی وجود ندارد؛ مسئله‌ای که می‌تواند موجب کاهش سرعت و کارآمدی فرآیند نظارت شود.

وی افزود: در شرایط کنونی، موضوعاتی مانند آب، خاک و پوشش گیاهی در برخی بخش‌ها به شکل جداگانه مورد پایش و کنترل قرار می‌گیرند و این تفکیک اگرچه ممکن است از نظر تخصصی قابل توجیه باشد، اما در سطح مدیریت شهری می‌تواند به همپوشانی وظایف، تداخل مسئولیت‌ها و کاهش انسجام در فرآیند تصمیم‌گیری منجر شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: زمانی که مسئولیت‌ها میان چند مجموعه تقسیم می‌شود اما مرجع مشخصی برای جمع‌بندی، تصمیم‌گیری و پاسخگویی نهایی وجود ندارد، طبیعی است که در برخی موارد فرآیند رسیدگی به مسائل با کندی مواجه شود یا مسئولیت‌ها میان بخش‌های مختلف جابه‌جا شود.

ضرورت تعیین یک مرجع مشخص برای نظارت بر فضای سبز

سامع با تأکید بر اینکه اصلاح این وضعیت نیازمند بازطراحی نظام نظارت بر فضای سبز است، گفت: باید مسئولیت نظارت و پاسخگویی در این حوزه به یک مرجع مشخص و واحد سپرده شود تا ضمن حفظ تخصص بخش‌های مختلف، مدیریت کلان و فرآیند پاسخگویی از انسجام بیشتری برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: هدف از یکپارچه‌سازی نظام نظارتی، حذف تخصص‌ها یا کنار گذاشتن ظرفیت‌های موجود نیست، بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که همه این ظرفیت‌ها در یک چارچوب مشخص و هماهنگ فعالیت کنند و نتیجه اقدامات نیز برای مدیریت شهری قابل ارزیابی باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: ایجاد چنین ساختاری می‌تواند از موازی‌کاری و اختلاف در حوزه مسئولیت‌ها جلوگیری کند و در نهایت سرعت تصمیم‌گیری، اجرای اقدامات اصلاحی و پاسخگویی به مسائل مرتبط با فضای سبز را افزایش دهد.

نظارت بر فضای سبز باید از حالت سنتی خارج شود

سامع با اشاره به اهمیت فضای سبز در ساختار شهری اصفهان اظهار کرد: فضای سبز تنها مجموعه‌ای از پارک‌ها و عرصه‌های پوشیده از گیاه نیست، بلکه بخشی از زیرساخت زیست‌محیطی شهر محسوب می‌شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت هوا، تعدیل شرایط اقلیمی، کاهش آثار آلودگی و ایجاد آرامش و آسایش روانی برای شهروندان دارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل سازوکارهای اجرایی و نظارتی این حوزه باید بر مبنای مطالعات علمی، داده‌های دقیق و فرآیندهای نظام‌مند بازطراحی شود و نمی‌توان صرفاً با روش‌های سنتی و گزارش‌های موردی، مدیریت دقیق فضای سبز یک کلانشهر را دنبال کرد.

سامع تأکید کرد: مدیریت فضای سبز باید به سمت استفاده بیشتر از داده، پایش مستمر و نظارت برخط حرکت کند تا مدیران شهری بتوانند در هر زمان از وضعیت عرصه‌های فضای سبز، میزان اجرای عملیات و کیفیت عملکرد پیمانکاران اطلاع داشته باشند.

ظرفیت سامانه‌های هوشمند برای نظارت روزانه بر فضای سبز

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان یکی از ابزارهای مهم برای تحقق این هدف را استفاده عملیاتی از سامانه‌های هوشمند و مکان‌مند موجود دانست و گفت: زیرساخت‌های سامانه‌ای در شهرداری وجود دارد، اما این ظرفیت باید در تمامی مناطق شهر به شکل کامل فعال شود و صرفاً جنبه ثبت اطلاعات نداشته باشد.

وی افزود: سامانه مدیریت فضای سبز باید بتواند به یک ابزار واقعی برای نظارت روزانه تبدیل شود؛ به این معنا که اطلاعات مربوط به عرصه‌های فضای سبز، نوع عملیات، محل اجرای فعالیت، زمان انجام کار و مسئول اجرای آن در سامانه ثبت و قابل پیگیری باشد.

سامع ادامه داد: وقتی اطلاعات به صورت مکان‌مند و زمان‌مند ثبت شود، مدیران و کارشناسان مناطق می‌توانند عملکرد پیمانکاران را دقیق‌تر ارزیابی کنند و در صورت بروز مشکل، محل و زمان عملیات و مسئول مربوطه نیز قابل شناسایی خواهد بود.

دستورالعمل‌های فنی باید در اختیار مناطق قرار گیرد

وی با اشاره به ضرورت اتصال دستورالعمل‌های سازمان پارک‌ها به سامانه مدیریت فضای سبز اظهار کرد: دستورالعمل‌های فنی و نظارتی نباید صرفاً در قالب بخشنامه‌ها و مکاتبات اداری در اختیار مجموعه‌ها قرار گیرد، بلکه لازم است این دستورالعمل‌ها در بستر سامانه و به صورت مکان‌مند و زمان‌مند در اختیار مدیران و کارشناسان مناطق قرار داشته باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در چنین شرایطی مشخص خواهد بود که در هر نقطه از شهر چه عملیاتی باید انجام شود، این عملیات در چه بازه زمانی باید به اجرا برسد و چه پیمانکاری مسئول انجام آن است.

وی اضافه کرد: این شیوه می‌تواند فرآیند نظارت را از حالت کلی و بعضاً مبتنی بر گزارش‌های پس از انجام کار خارج کرده و امکان نظارت پیشینی، حین اجرا و پس از اجرای عملیات را فراهم کند.

افزایش نظارت میدانی بر عملکرد پیمانکاران

سامع با تأکید بر نقش کارشناسان شهرداری در نظارت بر اجرای عملیات فضای سبز اظهار کرد: سامانه هوشمند قرار نیست جایگزین نظارت میدانی کارشناسان شود، بلکه باید ابزار و پشتوانه‌ای برای افزایش دقت این نظارت باشد.

وی افزود: زمانی که محل، نوع و زمان اجرای یک عملیات در سامانه مشخص باشد، کارشناس می‌تواند در زمان مقرر در محل حاضر شود و اجرای دقیق عملیات را بررسی کند. به این ترتیب، نظارت از یک فرآیند کلی و پسینی به یک فرآیند مستمر، هدفمند و قابل سنجش تبدیل خواهد شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: چنین رویکردی علاوه بر افزایش کیفیت نظارت، می‌تواند در ارزیابی عملکرد پیمانکاران نیز مؤثر باشد و مبنای دقیق‌تری برای سنجش میزان انجام تعهدات آنها در اختیار مدیریت شهری قرار دهد.

سامع تأکید کرد: برای حفظ و توسعه فضای سبز اصفهان باید همزمان با توجه به منابع، تجهیزات و نیروی انسانی، ساختار مدیریتی و نظارتی این حوزه نیز اصلاح شود و حرکت به سمت نظام یکپارچه، هوشمند و پاسخگو می‌تواند یکی از الزامات مدیریت مؤثر فضای سبز در شهر اصفهان باشد.