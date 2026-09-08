تأکید بر تلفیق «درس و بحث» و «حضور میدانی» در  آغاز سال تحصیلی حوزه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آغاز رسمی سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه استان تهران، صبح سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه همزمان با سالروز قیام ۱۷ شهریور قم و زادروز آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان، اساتید و طلاب در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام رحیمی‌صادق، مدیر حوزه علمیه استان تهران، ضمن خیرمقدم به سربازان تازه‌وارد به اردوگاه حضرت حجت (عج)، تقارن آغاز سال تحصیلی با سالروز قیام مردم قم و ولادت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) را نشانه‌ای نیکو و مایه دلگرمی دانست.

داغ بزرگ و عزم راسخ برای انتقام

مدیر حوزه علمیه استان تهران با اشاره به فراز و نشیب‌های سال گذشته، آن را سالی پرافتخار اما همراه با مصیبت بزرگ از دست دادن رهبر، مرجع و امام» خواند و اظهار داشت: این داغ بزرگ هرگز فراموش نخواهد شد و به تعبیر رهبر عزیزمان، جنایتکاران آرزوی مرگ آرام را به گور خواهند برد.

وی با توصیف خیابان‌ها به عنوان «تنگه احد» امروز، تصریح کرد: امروز هر طلبه در حوزه تهران، یک بسیجی آماده برای انتقام خون رهبر شهید، سرداران عزیز و مردم مظلوم ایران اسلامی است. ما اجازه نخواهیم داد عده‌ای وطن‌فروش و خائن، شهرها و خیابان‌های ما را با حرکات شیطانی خود آلوده کنند و تا گرفتن انتقام خون رهبر عزیز و مردم، در میدان و خیابان حضور خواهیم داشت.

تلفیق نشاط علمی با حضور در میدان جهاد تبیین

حجت‌الاسلام رحیمی‌صادق با قدردانی از حضور بیش از ۱۹۰ شب‌ مردم غیور در خیابان‌ها و موکب‌ها، افزود: طلاب و حوزویان نیز در کنار درس و بحث و کلاس‌های حضوری، میدان را رها نکردند و سال جدید را با بار سنگین میراث قائد شهید آغاز می‌کنیم.

وی با بیان اینکه «حوزه بدون ولایت، حوزه انقلابی نیست»، خاطرنشان کرد: سال تحصیلی جدید را در شرایطی آغاز می‌کنیم که جهاد تبیین و حضور در میدان را اولویت اول خود می‌دانیم. در عین حال که درس‌ها و کلاس‌ها به‌صورت حضوری و پرنشاط برگزار می‌شود، از میدان غفلت نخواهیم کرد. تمام مطالعه، درس و مباحثه ما در راستای بیعت با رهبرمان و بزرگداشت قائد شهید است.

پیش‌بینی سال «جهش» برای حوزه علمیه تهران

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام برگزاری ۱۰ درس خارج در سطح استان تهران، افزود: ما سال تحصیلی حوزه تهران را در میان جنگ جبهه اسلام با جبهه کفر و نبرد آخرالزمانی آغاز می‌کنیم و امسال را سال جهش حوزه تهران پیش‌بینی می‌کنیم که امیدواریم با کمک همه عزیزان به این سمت قدم برداریم.

مدیر حوزه‌های علمیه تهران در پایان با اشاره به نگاه ویژه مرجعیت و رهبری به حوزه تهران، از همه طلاب و اساتید خواست تا با هم‌افزایی و کمک به یکدیگر، این انتظارات را به ثمر برسانند و بار سنگین این امانت را به دوش کشند.