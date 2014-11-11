به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن که امروز به زندان اوین منتقل شد تا حکم چهار ماهه زندانش را پشت سر بگذارد، قبل از ورود به زندان گفت: به زندان میروم تا پاک برگردم.
وی افزود: حتی اگر دایی هم کوتاه بیاید، دیگر من کوتاه نمیآیم چون میخواهم حکمی که برایم تعیین شده را پشت سر بگذارم.
به گزارش مهر، محمد خاکپور و نادر فریادشیران دو فردی بودند که مایلی کهن را تا زندان اوین همراهی کردند ولی اجازه ورود به زندان به آنها داده نشد تا خاکپور و فریادشیران جلوی در از مایلی کهن خداحافظی کنند.
مایلی کهن هنگام ورود به زندان یک کیسه حاوی لوازم شخصی و قرص همراه داشت. ماموران زندان به خبرنگاران و عکاسان اجازه ندادند که به مایلی کهن نزدیک شوند.