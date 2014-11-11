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۲۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

مایلی کهن قبل از ورود به اوین:

به زندان می‌روم تا پاک برگردم/ دایی هم کوتاه بیاید، من کوتاه نمی‌آیم

به زندان می‌روم تا پاک برگردم/ دایی هم کوتاه بیاید، من کوتاه نمی‌آیم

محمد مایلی کهن قبل از ورود به زندان اوین گفت که می‌خواهد حکمی که برایش تعیین شده است را پشت سر بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن که امروز به زندان اوین منتقل شد تا حکم چهار ماهه زندانش را پشت سر بگذارد، قبل از ورود به زندان گفت: به زندان می‌روم تا پاک برگردم.

وی افزود: حتی اگر دایی هم کوتاه بیاید، دیگر من کوتاه نمی‌آیم چون می‌خواهم حکمی که برایم تعیین شده را پشت سر بگذارم.

به گزارش مهر، محمد خاکپور و نادر فریادشیران دو فردی بودند که مایلی کهن را تا زندان اوین همراهی کردند ولی اجازه ورود به زندان به آنها داده نشد تا خاکپور و فریادشیران جلوی در از مایلی کهن خداحافظی کنند.

مایلی کهن هنگام ورود به زندان یک کیسه حاوی لوازم شخصی و قرص همراه داشت. ماموران زندان به خبرنگاران و عکاسان اجازه ندادند که به مایلی کهن نزدیک شوند.

کد مطلب 2419281

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