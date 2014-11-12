تفرش قطب دانشگاهی و فرهنگی استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صلاحی عصر سه شنبه در چهل و پنجمین کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان که با مشارکت شهرستان تفرش برگزار شد، با اشاره به اینکه دانشگاه تفرش در سال ۶۷تاسیس شده گفت پس از گذشت دو دهه از تاسیس این دانشگاه هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه تفرش ظرفیت های خوبی برای تبدیل به قطب علمی استان را دارد، بیان کرد: با وجود دانشمندان و اندیشمندان بسیار در این خطه نیازمند پرورش افراد در زمینه های مختلف هستیم.

این مقام مسئول با اشاره به هفته فرهنگی تفرش و تدوین ۳۰۰ عنوان برنامه در این هفته افزود: تفرش قطب تعزیه و آیین های سنتی کشور است و شبیخوانان به نام کشوری در این شهرستان پرورش یافته و همواره رتبه های برتر کشوری در این زمینه را کسب می کنند.

صلاحی در ادامه با بیان اینکه مردم تفرش توانمندی بسیاری در بخش های ادبی و هنری دارند، گفت: این شهرستان در بخش های مختلفی چون تئاتر و شبیه خوانی موفق بوده و افراد زیادی را در این زمینه پرورش داده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انتظار ما از سند فرهنگی استان نگاه ویژه به تفرش به دلیل وجود ظرفیت های است، گفت: با وجود پتانسیل های بالقوه این شهرستان در جایگاه مطلوبی قرار ندارد.

وی با بیان اینکه شهرستان تفرش خاصیت بکر بودن و هویت اصلی خود را حفظ کرده است، گفت: مردم این شهرستان از ورود فرهنگ اقوام دیگر به این شهر پیشگیری کرده اند.

صلاحی با اشاره به اینکه صنعت وثروت موید فرهنگ است، افزود: تخصیص اعتبارات برای حفظ و نگهداری هویت فرهنگی این شهرستان ضروری است.

رونق فرهنگی تفرش نیازمند همکاری همه جانبه است

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به انیکه رونق فرهنگی شهرستان تفرش نیازمند همکاری و همدلی همه جانبه است، بیان کرد: باید همه مسئولان دست به دست هم دهیم تا آبادی و آبادانی بخش های مختلف را شاهد باشیم.

صلاحی با بیان اینکه در بخش های مختلف سرمایه گذاران بانگ ها و سخت هتل و اماکن گردشگری معرفی شده اند، گفت: بدلیل همکاری نکردن با این سرمایه گذاران فعالیت آنان متوقف و در تفرش هتل و اماکن گردشگری به وجود نیامده است.

وی ادامه داد: هفته فرهنگی تفرش فرصت مناسبی برای انتاقل فرهنگ غنی مردم تفرش به سراسر استان است.