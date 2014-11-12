موتورسیکلتهایی که منظره مسجد هزار ساله اصفهان را آلوده می کنند/ بی تفاوتی شهرداری به رفع مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع اصفهان یکی از آثار ثبت جهانی است که توجه بسیاری از گردشگران را به سمت خود جلب می کند و روزانه بسیاری از گردشگران خارجی برای بازدید از این بنای زیبا و در خور توجه به سمت آن می آیند، اثری که ساعت ها گردشگران را در خود نگه می دارد تا دوره های مختلف تاریخی خود را به دیگران نمایش دهد.

در واقع می توان گفت؛ مسجد جامع اصفهان کلکسیون و موزه‌ای از تاریخ و تمدن ایران اسلامی را در دل خود دارد و هر گردشگری با ورود به آن می‌تواند معماری، نوع دید، دقت و تمدن ایرانیان را در طول تاریخ در یک نگاه ببیند و با نگاهی خوب و مثبت از این مجموعه خارج شود.

هر چند که جذابیت‌های درون این مجموعه بسیار است اما بی توجهی مسئولین و متولیان امر سبب شده است تا این بنای زیبای تاریخی از نگاه‌ها دور بماند و نمای بیرونی مسجد جامع اصفهان آنگونه که باید در شان این مسجد نیست و نباید اینگونه نمایی را برای این بنای زیبای تاریخی ایجاد کرد چرا که به راستی در تصور گردشگران تصویر نادرستی را از ایران جلوه گر خواهد شد.

یکی از گردشگران خارجی که از کشور آلمان به ایران سفر کرده بود در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تا کنون نزدیک به سه ساعت است که از این بنای زیبای تاریخی مشغول به دیدن هستم و در هر بخش آن که می روم واقعا حیرت زده می شوم

وی در خصوص نمای بیرونی مسجد جامع اصفهان نیز بیان داشت: سر در ورودی و زنجیرهایی که در قسمت ورودی این مسجد است بسیار زیباست اما متاسفانه مغازه ها و وسائل نقلیه ای که در مقابل این مسجد است برای آن نما جلوه ای بد ایجاد کرده است.

یکی از افرادی که همه روزه به این مسجد می‌آید تا ساعاتی از روز خود را در این مسجد زیبای تاریخی سپری کند نیز گفت: متاسفانه بی‌توجهی به قسمت بیرونی مسجد جامع اصلا قابل توجیه نیست و من روزی را شاهد بودم که یک گردشگر خارجی برای دیدن از این مسجد آمده بود و او به علت اینکه از داشتن پا محروم بود مجبور بود با عصاء به داخل مسجد بیاید که به دلیل اینکه موتورسیکلتها مقابل قسمت ورودی آن پارک بود او به زمین خورد.

او با بیان این سوال که وقتی یک گردشگر به سبب بی‌توجهی یک دستگاه دچار چنین مشکلی می شود چه باید کرد بیان داشت: به راستی زمین خوردن چنین شخصی به منزله چیست و چرا تا کنون دستگاه‌های مربوطه در این خصوص تعلل می‌کنند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان نیز در گفتگو با مهر با گلایه از این وضعیت بیان داشت: در این خصوص تذکرات لازم به دستگاه‌های مربوطه داده شده است اما تا کنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.

فریدون اللهیاری که به تازگی تصدی مدیریت در میراث فرهنگی اصفهان را بر عهده گرفته است ادامه داد: باید ساماندهی این با جدیت دنبال شود و ما نیز در میراث فرهنگی پیگیر موضوع هستیم البته عوامل مختلفی در این موضوع دخیل است.

سرهنگ حسین غلامی، رئیس پلیس راهور استان اصفهان نیز در خصوص ساماندهی موتورسیکلت‌ها و دیگر وسایل نقلیه روبروی مسجد جامع اصفهان در گفتگو با مهر اظهار داشت: از آنجایی که محوطه اطراف مسجد جامع اصفهان ماشین رو نیست و تردد وسایل نقلیه از آن محل زیاد به چشم نمی‌خورد و تاکنون گزارشی در خصوص این منطقه به پلیس راهور ارایه نشده است تخلفات این محدوده از دید ما مخفی مانده است.

وی با بیان اینکه ستاد رفع سد معبر شهرداری اصفهان وظیفه ساماندهی محوطه اطراف مسجد جامع اصفهان را بر عهده دارد، افزود: در این راستا ضروری است که این ستاد با نصب نرده‌های مناسب پاکسازی محوطه اطراف مسجد جامع از وجود وسایل نقلیه مزاحم را انجام دهند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: با توجه به طرح این موضوع پلیس راهور نیز نحوه ساماندهی محوطه مسجد جامع اصفهان را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا بتواند پیشنهادات مناسبی را به ستاد رفع سد معبر شهری شهرداری اصفهان در خصوص این محوطه ارایه دهد.

البته در ادامه پیگیری های مهر معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در گفتگو با خبرنگار این رسانه با بیان لینکه به منظور پارک موتور سیکلت و نیز خودروهای این منطقه، پارکینگ هایی در همین محدوده احداث شده است، اظهار داشت: ما در احداث پارکینگ وظیفه خود را انجام داده ایم و باید پلیس راهور با اینگونه تخلفات برخورد داشته باشد.

وی ادامه داد: پارکینگ میدان امام علی هم اکنون در نزدیکی این منطقه راه اندازی شده و راکبان موتور سیکلت می توانند وسایل نقلیه خود را در این مکان پارک کنند.

صلواتی اظهار داشت: همچنین پارک میدان امام علی در فاز دو نیز که ظرفیت پارک بیش از یک هزار و ۸۰۰ خودرو و موتور سیکلت را دارد به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین دیگر مکان های در نظر گرفته شده از سوی شهرداری برای پارک خودرو و موتورسیکلت در این محدوده را پارکینگ خیابان عبدالرزاق و پارکینگ خیابان سنبلستان عنوان داشت.

گفتنی است که مجتبی کاظمی، رئیس ستاد رفع سد معبر شهری شهرداری اصفهان نیز که همپای پلیس راهور وظیفه مستقیم در برخورد با اینگونه تخلفات در سطح شهر دارد علی رغم پیگیری‌های خبرنگار مهر از پاسخگویی به سوالات طرح شده در خصوص رفع سد معبر از روبروی مسجد جامع اصفهان سرباز زد.

گزارش: محمد قاسمی و مریم یاوری