به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان که برای افتتاح بزرگترین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در راس یک هیات اقتصادی و فنی و مهندسی عازم این کشور شده بود؛ با رئیس اتاق بازرگانی تاجیکستان و هیئت نمایندگان اتاق دیدار کرد.

در این دیدار موانع توسعه مبادلات تجاری و بازرگانی، راه های حمایت از سرمایه گذاران ایرانی و رفع مشکلات آنها، تلاش برای رفع مشکلات ریلی صادرات، تشکیل هرچه سریعتر شورای بازرگانان خراسان و تاجیکستان، توسعه فعالیت در بخش کشاورزی و حل مشکلات مربوط به توسعه صادرات سیمان ایران به تاجیکستان بحث و بررسی شد.

دیدار استاندار خراسان رضوی و فعالان اقتصادی ایران در تاجیکستان

همچنین رشیدیان در ادامه سفر خود به تاجیکستان در محل سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حدود یکصد نفر از بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه، مسایل و مشکلات مربوط به حمل و نقل ریلی، قرنطینه بهداشتی کالا، تمدید ویزای فعالان اقتصادی در تاجیکستان، صدور کالاهای با کیفیت و برخی مسایل مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.