توصیه به افراد دیابتی برای استفاده از کفش طبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا امینیان افزود: کف پا دورترین قسمت بدن از قلب است و نسبت به دیگر بافت های بدن خون کمی دریافت می کند، به همین علت است که در هوای سرد اولین جایی از اندام که سرد می شود پا است و بیماری دیابت در بلند مدت موجب کم شدن جریان خون در همه بدن می شود و این مشکل در پا بیشتر از جاهای دیگر خودش را نشان می دهد.

وی در همین زمینه ادامه داد: همین امر موجب می شود زخم هایی که بطور مرتب در اثر آسیب های محیطی در پای همه افراد ایجاد می شود و بسرعت خوب می شود، در پای افراد دیابتی بهبود پیدا نمی کند و عوارضی به دنبال دارد که از جمله درد، نوروپاتی (بیماری اعصاب) محیطی، زخم و نهایتا قطع عضو اندام است و اکثر این گونه بیماران درگیر نوروپاتی حسی هستند که معمولا ساق پا حساس می شود و با پوشیدن جوراب و شلوار در هنگام شب و تماس آنها با پوست، ساق پا دردناک می شود.

امینیان گفت: بهترین راه برای کاهش این مشکلات، چک کردن قند خون جهت بررسی روند صعودی آن و استفاده از کفش های طبی و کفی مناسب می باشد زیرا بالابودن قند خون می تواند در ایجاد این حالت نقش اصلی داشته باشد و در این موارد بایستی سریعا به پزشک متخصص مربوطه مراجعه شود تا نسبت به تجویز داروهای خوراکی و پمادهای مخصوص اقدام گردد.

وی در ادامه افزود: سهل انگاری و عدم دقت و مراقبت های لازم می تواند بیمار را دچار مشکلات زیادی نماید و بهداشت پا را به مخاطره بیاندازد ، در این موارد استفاده از یک بسته درمانی که شامل داروهای مخصوص، کفش و کفی طبی ویژه است می تواند در پیشگیری از مشکلات بیمار مفید باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تأکید کرد: زمانی که بیمار در معرض خطر گسترش زخم ناشی از پوشش نامناسب پا قرار می گیرد ممکن است با یک تغییر شکل در پا روبه رو باشیم که این امر منتهی به ایجاد فشار کف پا می شود و در این صورت نیازمند به ارتوزهای پا برای بهبود توزیع فشار خون در کف پا می شویم و چنین ارتوزهایی ممکن است نتوانند در داخل کفش های معمولی و مرسوم جای داده شوند و تطابق یابند بنابراین کفش های طبی می توانند راه حل عملی برای پیشگیری از ایجاد زخم در این دسته از بیماران باشند.

یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران از 24 تا 26 آبان ماه جاری در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.



