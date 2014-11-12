به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر اظهار داشت: حمل و نقل و ترافیک از حوزه‌های بسیار مهم و استراتژیک برای هر کشور و استان و منطقه است که نیامند توجه ویژه و دانش‌بنیان است.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: در يكسال اخير اقدامات شایسته ای به منظور ارتقای ايمني عبور و مرور، آرامش ترافيكي و تقليل تصادفات و تلفات جاده‌اي توسط دست اندركاران بخش حمل و نقل جاده اي با همکاری دستگاه هاي مسئول صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در راستای هوشمندسازي نظارت بر تردد جاده‌های استان اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: هر چقدر جاده‌ها و محورهاي ارتباطي استان به تكنولوژي جديد مورد نظارت و دوربین های جاده ای مجهز باشند، ترافيك کمتر و محورهای ارتباطی منظم تر و تلفات كاهش خواهد یافت.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: توسعه مناسب زيرساخت‌هاي حمل ونقل، نوسازي ناوگان، آموزش و آشناسازي رانندگان و دست اندر كاران حمل ونقل جاده اي از نيازهاي اساسي حمل و نقل توسعه يافته است كه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در این راستا گام های اساسی برداشته است.

صفايي بوشهري گفت: رفع نقاط حادثه خيز راه ها، توسعه و نظارت بر مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي و هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مسئول ايمني به ويژه پليس راه مي‌تواند حمل و نقل جاده اي استان بوشهر را به ايمن، كارا و سريعترين حمل و نقل جاده اي كشور تبديل کند.

لازم به ذکر است که در این آئین كتاب‌هاي جغرافياي حمل ونقل جاده اي، موتورسيكلت مركب مرگ و اثر پژوهشي اثربخشي مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين راهي كه توسط روابط عمومي اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر تهيه شده بود رونمايي شد.