به گزارش خبرگزاری مهر، لوییس فن خال حدفاصل سال‌های 2009 تا 2011 هدایت تیم فوتبال بایرن مونیخ را بر عهده داشت. وی در فصل دوم حضورش در بایرن و زمانی که با این تیم به عنوان چهارم رقابتهای بوندس لیگا دست پیدا کرد، از سمت خود برکنار شد.

"کارل هاینتس رومنیگه" در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص مربی حال حاضر منچستریونایتد گفت: به محض اینکه او خودنوشت نامه خود را در یک رستوران خیلی مجلل به نمایش درآورد، من فهمیدم که روزهای دشواری را پیش رو خواهیم داشت.

رئیس بایرن مونیخ افزود: لوییس فن خال می‎خواست باشگاه ما را فن خالیزه کند. او خیلی از خودراضی است.

رومنیگه در عین حال به تمجید "پپ گواردیولا" پرداخته است. وی ادامه داد: پپ نابغه است. او بایرن را حرفه‎ای‌تر کرده است. پپ انتظارات بالایی دارد اما به فرهنگ این باشگاه احترام می‌گذارد. او ایده‌های فراوانی دارد که بعضی اوقات غیرمعمول هستند اما هرگز دیوانه‎وار نیستند.