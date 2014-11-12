دو محموله قاچاق در بروجرد توقیف شد/ کشف 78 کيلوگرم ترياک در كف وانت پيكان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دليري در این رابطه گفت: در اجراي طرح کنترل محورهای مواصلاتي ماموران فرماندهی انتظامی بروجرد اقدام به اجراي ايست بازرسي كردند.

وي افزود: ماموران در اين طرح به يک دستگاه پرايد مشکوک شده و آن را متوقف كرده که در بازرسي از خودرو تعداد ۱۳۷ دستگاه انواع راديو ضبط قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان بروجرد خاطرنشان کرد: همچنين ماموران شهرستان بروجرد در عملياتي ديگر با توقيف يک دستگاه وانت نيسان مقدار هزار و ۵۰۰ ليتر گازوئيل قاچاق کشف كردند.

سرهنگ دليري ارزش كالاهاي مكشوفه را ۴۶ ميليون ريال اعلام كرد و گفت: دو متهم همراه پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در خرم آباد

فرمانده انتظامي شهرستان خرم آباد از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسين نجفي افزود: در راستاي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و به منظور رضايت شهروندان ماموران انتظامي اين شهرستان طرح پاكسازي محله ها، پارکها و حوالي مدارس را به مرحله اجرا گذاشتند.

وي در ادامه بيان داشت: در اين طرح ۱۹ دستگاه موتور سيكلت و ۱۷ دستگاه خودرو كه فاقد پلاک یا پلاک مخدوش بوده و همچنین خودروهایی که حركات نمايشي و ... داشته اند توقيف و برای سير مراحل قانوني به پاركينگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان خرم آباد ادامه داد: در اجراي اين طرح ۵۹ معتاد تابلو خياباني نيز به منظور بازپروري و ترک اعتياد جمع آوري و تحويل كمپ هاي مجاز شدند.

سرهنگ نجفي در ادامه بيان داشت: در عملياتي ديگر ۱۰ نفر توزيع كننده و خرده فروش مواد مخدر نيز دستگير و مقاديري مواد مخدر، قرص روانگردان و... از آنان كشف شد.

كشف ۶۶ فقره انواع سرقت در خرم آباد

فرمانده انتظامي شهرستان خرم آباد از دستگيري ۲۰ سارق و كشف ۶۶ فقره انواع سرقت خبر داد.

سرهنگ حسين نجفي در این رابطه گفت: در راستاي طرح مبارزه با سرقت ماموران انتظامي اين شهرستان طی هفته گذشته با انجام كار اطلاعاتي و استفاده از گشت هاي پنهان موفق به دستگيري تعداد ۲۰ سارق شدند.

وي افزود: با دستگيري سارقان و انجام تحقيقات و بازسازي صحنه هاي سرقت و شناسايي مالباختگان، متهمان به تعداد ۶۶ فقره انواع سرقت اقرار کرده و اموالي از جمله خودرو، محتويات و قطعات خودرو و... از آنان كشف و ضبط شد.

دستگيري اعضاي يك باند با کشف ۱۶ کيلو هروئين

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان از انهدام يک باند هشت نفره و کشف ۱۶ کيلو و ۸۴۰ گرم هروئين در شهرستان دورود و خرم آباد خبر داد.

سرهنگ فرخي در این رابطه گفت: در پي اطلاعاتي مبني بر اينكه اعضاي يک باند سوداگر مرگ با چند دستگاه خودرو قصد جابجايي محموله هاي مواد مخدر به شهرستان دورود و خرم آباد را دارند، شناسايي و پيگيري موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان هاي مربوطه قرار گرفت.

وي افزود: ماموران با اكيب هاي ويژه طي سه عمليات با اجراي ايست و بازرسي در محورهاي مواصلاتي دورود - ازنا و دورود - خرم آباد سه دستگاه وانت پيكان، پژو ۴۰۵ و پژو پارس را مشاهده كه رانندگان با ديدن ماموران فرار كردند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان عنوان کرد: ماموران با تعقيب و گريز و پنچر كردن لاستيک هاي وانت پيكان، هر سه خودرو را متوقف و با دستگيري هشت متهم در بازرسي از وانت پيكان و پژو ۴۰۵، ۱۶ کيلو و ۸۴۰ گرم هروئين که بطور ماهرانه اي جاسازي شده بود کشف كردند.

۷۸ کيلو ترياک در كف اتاق وانت پيكان

فرمانده انتظامي شهرستان بروجرد از دستگيري يک سوداگر مرگ و کشف ۷۸ کيلوگرم ترياک از يک دستگاه وانت پيکان خبر داد.

سرهنگ دليري گفت: در پي اطلاعاتي مبني بر اينكه يک سوداگر مرگ با يک دستگاه وانت پيكان قصد جابجايي يک محموله مواد مخدر از استانهاي شرقي كشور به شهرستان بروجرد را دارد، شناسايي و پيگيري موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي قرار گرفت.

وي افزود: ماموران با اجراي ايست و بازرسي در بروجرد، وانت پيکان را مشاهده كه راننده آن با ديدن ماموران اقدام به فرار كرد.

فرمانده انتظامي شهرستان بروجرد عنوان کرد: ماموران پس از تعقيب و گريز خودرو را متوقف و با دستگيري متهم در بازرسي از وانت پيكان ۷۸ کيلو و ۶۵۰ گرم ترياک که به طرز ماهرانه اي در کف خودرو جاسازي شده بود را کشف كردند.