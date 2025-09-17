  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

دستبند پلیس بر دستان باند سارقان نخیلات در حاجی آباد

دستبند پلیس بر دستان باند سارقان نخیلات در حاجی آباد

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد از شناسایی و دستگیری یک باند سه نفره سارقان باغات نخل در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از نخلستان‌های حوزه استحفاظی شهرستان حاجی آباد و متواری شدن سارقان، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این شهرستان پس از چند روز تلاش همه جانبه و گشت زنی‌های هدفمند نهایتاً شب گذشته سه نفر از اعضای این باند را با یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ شناسایی و دستور توقف دادند که متهمان بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کردند.

این مسئول انتظامی ادامه داد: پس از تعقیب و گریز طولانی در این عملیات ضربتی خودرو توقیف و در بازرسی از خودرو مقدار ۳۰۰ کیلو خرمای مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد خاطر نشان کرد: در این عملیات اعضا این باند سه نفره دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6592661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها