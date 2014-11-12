کشاورزی ما نیازمند یک سیاست راهبردی دانش بنیان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در نشست با مسئولان جهاد کشاورزی استان بوشهر به اهمیت و جایگاه ویژه کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین اضلاع توسعه و پیشرفت برای هر کشوری را می‌توان عرصه کشاورزی دانست.

وی به موقعیت ویژه و حساس وزارت کشاورزی در بین سایر نهادها و دستگاه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که بخواهیم استقلال واقعی داشته باشیم باید دارای کشاوری دانش بنیان و مستقل باشیم.

امام جمعه بوشهر بر لزوم حرکت جهادی در عرصه جهادی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: در صورتی که شاهد اجرای کارهای جهادی و دانش بنیان در عرصه کشاورزی نباشیم، محصولات ناکارآمد و نامطلوبی تولید خواهد شد.

وی خواستار نگاه دقیق و دانش‌بنیان به عرصه کشاورزی شد و افزود: نبود نقشه راه به عنوان یکی از مشکلات بسیار مهم و اساسی در عرصه کشاورزی ایران مطرح است که باید نقشه راه در این زمینه طراحی شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: باید نقشه جامع کشاورزی به گونه‌ای طراحی شود که بتواند عرصه کشاورزی ما را برای رقابت با دیگر کشورها ارتقا بخشد و حاصل آن خودکفایی در این عرصه باشد.

وی با بیان اینکه کشاورزی کشور نیازمند یک سیاست راهبردی دانش بنیان است، تاکید کرد: باید نقشه جامع پیشرفت کشاورزی و بومی شدن آن در هر استان پیاده شود و شاهد دست یابی به خودکفایی ملی در بخش کشاورزی باشیم و بتوانیم در عرصه بین‌المللی رقابت کنیم.