۱۲۰ موقوفه جديد در استان سمنان ثبت شد/ طرح جامع سامانه اوقاف مورد تاييد مقام معظم رهبري است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدي پيش از ظهر پنجشنبه در آئين تكريم و معارفه سرپرست اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان دامغان در سالن اجتماعات آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) زينبيه اين شهرستان اظهار داشت: طي سال گذشته سه هزار موقوفه جديد در كشور به ثبت رسيده كه از اين تعداد ۱۲۰ مورد موقوفه جديد در استان سمنان بوده است.

وي تصريح كرد: سازمان اوقاف و امور خيريه كشور بر اساس وظايف قانوني و با توجه به حجم گستردگي تلاش مي كند نيابت واقفان را به ثمر برساند و اين موضوع در استان سمنان نيز در حال پيگيري است.

سازمان اوقاف و امور خيريه يك بنگاه اقتصادي است

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان با بيان اينكه هيئت هاي امناي امامزادگان و بقاع متبركه از جايگاه ويژه اي در جامعه برخوردارند افزود: این اعضا با انجام كارهاي خير و خداپسندانه با نور وابستگي دارند و افرادي كه با نور ارتباط دارند بايد داراي يك اراده قوي و منسجم باشند.

واحدي خاطرنشان ساخت: سركار داشتن با نور انسان را متجلي و نوراني مي كند و در كارهاي خير و خداپسندانه اگر اعتقاد و اراده راسخ از سوي انسان ها وجود نداشته باشد در انجام فعاليت دچار مشكلاتي مي شوند.

وي اين مقام مسئول در اداره كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان از اين سازمان به عنوان يك بنگاه اقتصادي در جامعه ياد كرد و اظهار داشت : سازمان اوقاف وامور خيريه با توجه به جايگاهي كه دارد در زمينه سياسي، فرهنگي و اقتصادي فعاليت دارد.

افراد سكولار در اوقاف و امور خيريه جايگاهي ندارند

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان اضافه كرد: اوقاف و امور خيريه با انجام فعاليت هاي اقتصادي كه دارد در آمده هاي حاصله را در زمينه كارهاي فرهنگي و ديني در سطح جامعه صرف و هزينه مي كند.

واحدي با تاکید بر اينكه افراد سكولار در اوقاف و امور خيريه جايگاهي ندارند افزود: در مساجد، حسينيه ها و امامزادها بايد كارهاي سياسي انجام شود و افراد سكولار نبايد مانع انجام فعاليت آن شوند.

وي تصريح كرد: موقوفات و نيات در وقف به مسائل سياسي وابستگي دارد و در كنار فعاليت هاي فرهنگي، ديني و اقتصادي كارهاي سياسي نيز در موقوفات و نيات در وقف پيگيري و دنبال مي شود.

طرح جامع سامانه اوقاف مورد تاييد مقام معظم رهبري است

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان با اشاره به طرح جامع سامانه اوقاف، ضمن بیان اینکه این طرح مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته است اظهار داشت: طرح جامع سامانه اوقاف با توجه به ساز و كارهاي خود و تاييد رهبر فرزانه انقلاب در حال اجراست و در اجراي هر كاري مشكلاتي وجود دارد كه با هم انديشي و همكاري همگان بايد مشكلات برطرف شود.

واحدي اضافه كرد: بحث بازخواني وقف يكي از كارهايي بوده كه دراجراي طرح جامع سامانه اوقاف اين موضوع پيگيري و دنبال مي شود.

وي در خاتمه از شناسايي نيازهاي اصلي بهداشت و درمان در استان سمنان با همكاري استاندار و ديگر مسئولان و بهره گيري از وقف دسته جمعي و بر اساس نيات واقفان در حل مسائل بهداشتي و درماني در آينده نزديك خبر داد.

در اين آئين كه جمعي از مسئولان شهرستان دامغان، اعضاي شوراي اسلامي شهرهاي دامغان و ديباج، روحانيت و اعضاي هيئت امناي امامزادگان و بقاع متبركه حضور داشتند از خدمات و زحمات چند ساله حجت الاسلام جاهد نجفي عمران تقدير و حجت الاسلام مرتضي ميركو به عنوان سرپرست جديد اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان دامغان به حاضران معرفي شد.

شهرستان دامغان داراي يك هزار و ۳۸ موقوفه، ۱۸۵مسجد و حسينيه و ۳۸ امامزاده و باقع متبركه است.