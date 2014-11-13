  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۴۲

حجت الاسلام واحدي:

۱۲۰ موقوفه جديد در استان سمنان ثبت شد/ طرح جامع سامانه اوقاف مورد تاييد مقام معظم رهبري است

۱۲۰ موقوفه جديد در استان سمنان ثبت شد/ طرح جامع سامانه اوقاف مورد تاييد مقام معظم رهبري است

دامغان - خبرگزاري مهر: مديركل اوقاف و امور خيريه استان سمنان از ثبت ۱۲۰ موقوفه جديد در اين استان طي سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدي پيش از ظهر پنجشنبه در آئين تكريم و معارفه سرپرست اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان دامغان در سالن اجتماعات آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) زينبيه اين شهرستان اظهار داشت: طي سال گذشته سه هزار موقوفه جديد در كشور به ثبت رسيده كه از اين تعداد ۱۲۰ مورد موقوفه جديد در استان سمنان بوده است.

وي تصريح كرد: سازمان اوقاف و امور خيريه كشور بر اساس وظايف قانوني و با توجه به حجم گستردگي تلاش مي كند نيابت واقفان را به ثمر برساند و اين موضوع در استان سمنان نيز در حال پيگيري است.

سازمان اوقاف و امور خيريه يك بنگاه اقتصادي است

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان با بيان اينكه هيئت هاي امناي امامزادگان و بقاع متبركه از جايگاه ويژه اي در جامعه برخوردارند افزود: این اعضا با انجام كارهاي خير و خداپسندانه با نور وابستگي دارند و افرادي كه با نور ارتباط دارند بايد داراي يك اراده قوي و منسجم باشند.

واحدي خاطرنشان ساخت: سركار داشتن با نور انسان را متجلي و نوراني مي كند و در كارهاي خير و خداپسندانه اگر اعتقاد و اراده راسخ از سوي انسان ها وجود نداشته باشد در انجام فعاليت دچار مشكلاتي مي شوند.

وي اين مقام مسئول در اداره كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان از اين سازمان به عنوان يك بنگاه اقتصادي در جامعه ياد كرد و اظهار داشت : سازمان اوقاف وامور خيريه با توجه به جايگاهي كه دارد در زمينه سياسي، فرهنگي و اقتصادي فعاليت دارد.

افراد سكولار در اوقاف و امور خيريه جايگاهي ندارند

 مدير كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان اضافه كرد: اوقاف و امور خيريه با انجام فعاليت هاي اقتصادي كه دارد در آمده هاي حاصله را در زمينه كارهاي فرهنگي و ديني در سطح جامعه صرف و هزينه مي كند.

واحدي با تاکید بر اينكه افراد سكولار در اوقاف و امور خيريه جايگاهي ندارند افزود: در مساجد، حسينيه ها و امامزادها بايد كارهاي سياسي انجام شود و افراد سكولار نبايد مانع انجام فعاليت آن شوند.

وي تصريح كرد: موقوفات و نيات در وقف به مسائل سياسي وابستگي دارد و در كنار فعاليت هاي فرهنگي، ديني و اقتصادي كارهاي سياسي نيز در موقوفات و نيات در وقف پيگيري و دنبال مي شود.

طرح جامع سامانه اوقاف مورد تاييد مقام معظم رهبري است

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان با اشاره به طرح جامع سامانه اوقاف، ضمن بیان اینکه این طرح مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته است اظهار داشت: طرح جامع سامانه اوقاف با توجه به ساز و كارهاي خود و تاييد رهبر فرزانه انقلاب در حال اجراست و در اجراي هر كاري مشكلاتي وجود دارد كه با هم انديشي و همكاري همگان بايد مشكلات برطرف شود.

واحدي اضافه كرد: بحث بازخواني وقف يكي از كارهايي بوده كه دراجراي طرح جامع سامانه اوقاف اين موضوع پيگيري و دنبال مي شود.

وي در خاتمه از شناسايي نيازهاي اصلي بهداشت و درمان در استان سمنان با همكاري استاندار و ديگر مسئولان و بهره گيري از وقف دسته جمعي و بر اساس نيات واقفان در حل مسائل بهداشتي و درماني در آينده  نزديك خبر داد.

در اين آئين كه جمعي از مسئولان شهرستان دامغان، اعضاي شوراي اسلامي شهرهاي دامغان و ديباج، روحانيت و اعضاي هيئت امناي امامزادگان و بقاع متبركه حضور داشتند از خدمات و زحمات چند ساله حجت الاسلام جاهد نجفي عمران تقدير و حجت الاسلام مرتضي ميركو به عنوان سرپرست جديد اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان دامغان به حاضران معرفي شد.

شهرستان دامغان داراي يك هزار و ۳۸ موقوفه، ۱۸۵مسجد و حسينيه و ۳۸ امامزاده و باقع متبركه است.

کد مطلب 2420431

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها

اخبار کوتاه