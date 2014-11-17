امیر سحرخیز کارگردان مجموعه انیمیشنی «ماجراهای آدمک» در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف از ساخت این مجموعه تصویرسازی سبک زندگی اسلامی ایرانی است، اظهار کرد: عمده موضوعات مورد اشاره در قسمت‌های مختلف مجموعه «آدمک» بر اساس سبک زندگی اسلامی و ایرانی و با همکاری گروه‌های تخصصی مرکز پویانمایی صبا تولید شده است.

وی افزود: به منظور ارتقای کیفی کار در کنار تیم سه نفره نویسندگان، از سه کارشناس حوزه مسائل تربیتی در قالب گروه پژوهشی به منظور استخراج موضوعات، مشاوره گرفته شده است.

این کارگردان ضمن متناسب دانستن قسمت‌های مختلف این مجموعه با حوادث و برهه‌های تاریخی، تأکید کرد: توجه به مناسبت‌های تاریخی و تولید قسمت‌های موضوعی در کنار زمان‌بندی کوتاه و یک دقیقه‌ای برای هر قسمت کمک کرده تا این مجموعه به فراخور موقعیت‌های زمانی مختلف با مخاطب خود ارتباط برقرار کند.

سحرخیز مخاطب سنی این مجموعه را تمامی سنین دانست و گفت: زبان نمادین و قدرت بصری اثر کمک کرده تا این مجموعه بتواند با تمامی سنین ارتباط برقرار کند.

وی با اشاره به کاندید شدن این اثر در جشنواره سیما خاطرنشان کرد: زبان جهان فهم اثر و تکیه بر فضاسازی‌ها بجای متن باعث شده تا توجه منتقدان به این اثر انیمیشن جلب شود.

به گزارش مهر، فصل نخست مجموعه «ماجراهای آدمک» با موضوعاتی نظیر دفاع مقدس، عید نوروز و ریاست جمهوری در 26 قسمت از شبکه پویا پخش شد و پخش 10 قسمت از فصل دوم این اثر نیز که به موضوع کتابخوانی اختصاص یافته، از روز گذشته شنبه 25 آبان آغاز شده است و به مناسبت هفته گرامیداشت فرهنگ کتابخوانی از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌رود.