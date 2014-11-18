درنا تدین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که تصویرگری ،نقاشی روایی است و راوی تجسمی متن همراه یا بدون متن کاربرد دارد و می تواند دنباله دار و یا تک فریم باشد، افزود: گروهی شش نفره (نار بن) با خلق کارهایی زیبا و منحصر به فرد تدارک برپایی نمایشگاه تصویر سازی (نار سرخ ۲۰) را در فرهنگسرای مهر شاهرود دیده اند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی این نمایشگاه واقعه عاشورا است و به جای قاب ،یک اسب گریان را روی ۱۵ پارچه با ابعاد 1.5 در 1.10 طراحی کرده ایم که روایت گری واقعه عاشورا روی زین و ماهیچه های داخلی بدن اسب تصویرسازی شده است.

این استاد دانشگاه های شهرستان شاهرود با اذعان بر اینکه تصویرسازی یکی از زیرشاخه‌های هنرهای تجسمی است و به نوعی از اثر خلاقانه‌ تصویری گفته می‌شود که القا کننده‌ تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصری است تصریح کرد: دانشجویان و علاقمندان کار تصویر سازی با دیدن آثار هنرمندان دیگری نگاه نو و جدیدی را برای خلق آثار پیدا خواهند کرد.

تدین خاطرنشان کرد: تصویرسازی هنری است که تصویرگر در آن اقدام به روایت گری مصور می کند در حالیکه هنرهای مختلف هر کدام از وسایل و شیوه های اجرایی خاصی استفاده می کنند ولی نقطه مشترک در بین همه آن ها بیان تصویری است.

وی با تاکید بر اینکه تفاوت اصلی تصویرگری با نقاشی، هدفمند بودن آن برای کاربرد مشخص، درنظر گرفتن مخاطب و سفارش‌دهنده است و از این نظر شباهت بسیاری با طراحی گرافیک دارد افزود: از انواع تصویرگری می‌توان نقاشی‌های داخل کتاب‌های کودک و روی جلد کتاب‌های بزرگسال، نقاشی‌های روی پوسترهای تبلیغاتی و اقلام تجاری، داستان‌های مصور (کمیک استریپ)، و طراحی‌ها و نقاشی‌های داخل مجلات و روزنامه‌ها را نام برد.

این هنرمند تصویرساز در خاتمه گفت: گروه نار بن با تلاش گروهی خود و حمایت حوزه هنری شهرستان شاهرود توانست این کار را انجام دهد و امیدواریم بتوانیم این نمایشگاه ها را به صورت متفاوت در تمامی ایام و مناسبت های سال داشته باشیم.

این نمایشگاه از تاریخ ۲۰ آذر به روی علاقمندان باز است.