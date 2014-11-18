هشت هزار تن سویا از کشاورزان اردبیلی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله نامور ظهر سه شنبه در بازدید از مراکز خرید سویا تصریح کرد: خرید سویا امسال به قیمت ۱۷ هزار ریال در هر کیلو انجام می شود.

وی افزود: به نسبت سال گذشته این رقم ۹۵ درصد افزایش یافته تا با خرید به قیمت مناسب، رضایت کشاورزان تامین شود.

به گفته مدیر کل تعاون روستایی استان خرید محصول سویا در هشت مرکز خرید تخصصی انجام می شود که چهار مورد در شهرستان بیله سوار و چهار مورد در شهرستان پارس آباد فعال شده اند.

وی با اشاره به فعال سازی دو مرکز خرید ذرت و سه مرکز خرید پنبه در استان اضافه کرد: خرید تضمینی با هدف تامین نیاز داخل و حمایت از کشاورز انجام می شود.

نامور با اذعان به تولید ۲۵ هزار تن سویا در سال زراعی جاری ادامه داد: انتظار می رود عمده محصول تولیدی خریداری شود.

وی تاکید کرد: کشاورزان باید نسبت به برداشت به موقع با توجه به میزان رطوبت محصول اقدام کنند تا محصول خریداری شده کیفیت مناسب را داشته باشد.

به گفته مدیر کل تعاون روستایی استان مراکز خرید تا پایان برداشت محصول فعال خواهند بود.