  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۴

«رنگ شک» نهایی شد/ سریال پلیسی به کارگردانی فریبرز عرب‌نیا

«رنگ شک» نهایی شد/ سریال پلیسی به کارگردانی فریبرز عرب‌نیا

با پایان مراحل فنی مینی سریال «رنگ شک» ساخته فریبزر عرب نیا نسخه نهایی این مجموعه تحویل سیمافیلم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خوش رزم تهیه کننده «رنگ شک» با اشاره به تحویل این اثر به سیمافیلم گفت: تدوین مجموعه توسط فریبرز عرب نیا و علیرضا فرساد انجام شد و بابک میرزاخانی نیز آهنگسازی آن را بر عهده داشته است.

وی افزود: «رنگ شک» در 7 قسمت 45 دقیقه ای تحویل سیمافیلم شده است. آنونس کار نیز آماده شده اما هنوز زمان پخش قطعی آن مشخص نیست.

سریال رنگ شک

این سریال با حضور فریبر عرب‌نیا، آرش مجیدی، شهرزاد کمال‌زاده، معصومه آقاجانی، رضا امامی، حمیدرضا هدایتی، امیر مولوی، رضا نوری، پیام لاریان، هدایت الله سجادی و محمدرضا شیرخانلو و با حضور شاهرخ فروتنیان عمار تفتی و شهرام عبدلی تولید شده است.

سریال رنگ شک

فهرست عوامل پشت دوربین «رنگ شک» عبارت است از مدیر تصویربرداری حسن اسدی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز اکبرنصیری، دستیار دوم کارگردان ارسطو خوش رزم، مدیر تولید مهدی بدرلو، طراح صحنه امیر شیرمحمدی، صدابردار علی گراکویی، طراح گریم محسن موسوی، اجرای گریم آفرین صادقی، پژمان بنفشه خواه، مدیر تدارکات پرویز کاظم لو، عکاس مسعود پاکدل، رز ارغوان آذر

سریال رنگ شک

فیلمنامه این اثر را فریبرز عرب نیا نوشته و داستان یک افسر نیروی انتظامی را روایت می‌کند که ماموریت می‌یابد تا وارد یک باند بسیار مخوف مواد مخدر شود و به دلیل فوق سری بودن عملیات تنها یکی از فرماندهان مافوق او از این ماموریت مطلع است و در این راه با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.

سریال رنگ شک

این سریال در تهران و بوشهر مقابل دوربین رفت و در گروه سریال های تلویزیونی سیمافیلم تولید شد.

 

 

کد مطلب 2425993
عطیه موذن

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها