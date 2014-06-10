به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خوش‌رزم تهیه کننده این کار با اعلام این خبر گفت: بعد از ضبط سکانس‌های مربوط به درگیری سروان علی نبوی با بازی فریبرزعرب نیا و شخصیت منفی داستان نیم انگشتی با بازی آرش مجیدی در شهرستان بوشهر، گروه عازم تهران شدند و تصویربرداری مجموعه پس از یک روز کار در تله کابین توچال به طور کامل به پایان رسید.

وی افزود: در حال حاضر عرب نیا شخصا تدوین سریال را به اتفاق علیرضا فرساد آغاز کرده است که این بخش دوماه به طول می انجامد.

این سریال با حضور فریبر عرب‌نیا، آرش مجیدی، شهرزاد کمال‌زاده، معصومه آقاجانی، رضا امامی، حمیدرضا هدایتی، امیر مولوی، رضا نوری، پیام لاریان، هدایت الله سجادی و محمدرضا شیرخانلو و با حضور شاهرخ فروتنیان، عمار تفتی و شهرام عبدلی تولید شده است.

فهرست عوامل پشت دوربین «رنگ شک» عبارت است از: مدیر تصویربرداری: حسن اسدی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: اکبرنصیری، دستیار دوم کارگردان: ارسطو خوش رزم، مدیر تولید: مهدی بدرلو، طراح صحنه : امیر شیرمحمدی، صدابردار: علی گراکویی، طراح گریم: محسن موسوی، اجرای گریم: آفرین صادقی، پژمان بنفشه خواه، مدیر تدارکات: پرویز کاظم لو، عکاس: مسعود پاکدل و رز ارغوان آذر

فیلمنامه این اثر را فریبرز عرب‌نیا نوشته و داستان یک افسر نیروی انتظامی را روایت می‌کند که ماموریت می‌یابد تا وارد یک باند بسیار مخوف مواد مخدر شود و به دلیل فوق سری بودن عملیات تنها یکی از فرماندهان مافوق او از این ماموریت مطلع است و در این راه با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.

«رنگ شک» در گروه سریال های تلویزیونی سیمافیلم تولید می شود.

