به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم یادبودی که شب گذشته با عنوان «غواص بحر معنا» در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد، جمعی از فرهیختگان و اساتید ایران و لبنان درباره شخصیت این شاعر و نویسنده مسیحی و آثار او دربارة امیر مؤمنان علی (ع) خاصه کتاب «الامام علی صوت العداله الانسانیه» گفتگو شد.

نخستین سخنران این مراسم، میرمسعودحسینیان معاون مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت امورخارجه بود. ایشان ضمن اشاره به موقعیت تأثیرگذار کشور لبنان در معادلات جهانی، و نیز گستردگی ادیان و فرق‌ مذهبی در عین مسالمت و همراهی و زندگی در کنار یکدیگر، بستر فعالیت فرهنگی در این کشور را مناسب توصیف کرد و در خصوص جورج جرداق شاعر فقید این کشور اظهار داشت:"وقتی در مراسمی که در یک عید غدیر در لبنان با حضور ایشان برگزار شد، از او پرسیدم چه شد که درباره امام علی کتاب نوشتید؟ پاسخ داد من از بچگی اهل کتاب و مطالعه بودم ولی از مدرسه فرار می‌کردم. برادر بزرگترم یک روز کتابی به من داد و گفت مطالعه کن. آن کتاب، نهج البلاغه بود. وقتی آن ‌را مطالعه کردم، مبهوت آن شدم و بعد بر مبنای مطالعاتم این کتاب را نوشتم."

حسینیان با اشاره به اینکه جرداق با وجود سفارش‌ها و وسوسه‌های مختلف حاضر نشد درباره فرد دیگری هم، چنین کتابی تألیف کند، بیان داشت:"وجود افرادی مانند جرداق در لبنان چیز عجیبی نیست. شاید در مصر و کشورهای دیگر بعد از جریانات پیش آمده، فضای فعالیت کمی متشنّج شده باشد اما لبنان همواره بستری مناسب برای ظهور و بروز فعالیت های فرهنگی از این دست بوده است"

در ادامه برنامه شمس فراهانی از قدیمی های عرصه چاپ و نشر کتاب که اولین بار در سال‌های قبل از 40، کتب جورج جرداق را ترجمه و چاپ کرد به بیان خاطراتی از این نویسنده و نیز اتفاقاتی که در آن دوره پیرامون چاپ کتاب «امام علی صدای عدالت انسانی» رخ داد پرداخت.

سپس بخشی از یک کلیپ با عنوان «پرچین راز» به نمایش در آمد. مستندی 45 دقیقه ای از زندگی و آثار جورج سمعان جورداق.

مهمانان بعدی مراسم، استاد ویکتور الکک، اسلام شناس و ایران‌شناس معاصر مسیحی لبنان و نیز خانم دکتر العوّام از فعالان دانشگاهی سوریه بودند. الکک ضمن بیان خاطراتی از مرحوم جرداق، به علاقه مسیحیان به شخصیت و اندیشه امام علی اشاره کرد و گفت: «حجم کتاب‌ها و اشعار و نوشته‌های مسیحیان لبنان درباره امام علی علیه السلام از نوشته‌ها و سروده‌های مسلمانان لبنانی بیشتر است» وی همچنین به قرائت یکی از اشعار خود درباره امیر مؤمنان پرداخت.

خانم العوّام نیز ضمن تشکر از برگزاری این جلسه و مراسم یادبود اظهار داشت: «من واقعا از بزرگداشت یک شاعر و نویسنده عرب در ایران شگفت زده هستم. می‌توان گفت دیگر ما نباید ترس و نگرانی از درگذشت نویسندگان و اندیشمندان و هنرمندان عرب داشته باشیم، زیرا در ایران، مردم قدرشناس و فرهنگ‌دوستی هستند که یاد آنان را زنده نگه می‌دارند.»

پیام علامه حکیمی

از بخش‌های ویژه این مراسم قرائت پیام استاد محمدرضا حکیمی درباره جورج جرداق بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا زائری صورت پذیرفت. بخشی از متن پیام به این شرح است: «مرزبان بزرگ تشیع، مرحوم علامه مجاهد، سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، در نامه‌ای تقریض‌گونه به مرحوم استاد بزرگ جورج جرداق، درباره کتاب او در شرح شخصیت حضرت امام امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به او به این مضمون می‌گوید:«اگر می‌خواهید درباره اهمیت و ارزش کتاب «الامام صوت العداله الانسانیه» سخنی درخور بگویم، قلم خود را و بیان شگرفتان را به من عاریه بدهید، تا حق سخن ادا شود.»

در ادامه این پیام آمده است: «کتاب در 5 جلد، سال‌ها پیش انتشار یافته است. و نه اینکه در این کتاب(امام علی صدای عدالت انسانی) حق امام علی علیه السلام کامل و تمام ادا شده باشد، اما جورج جرداق، کامل‌ترین و تمام‌ترین کتاب را – بعد از کتاب «الغدیر» – نوشته است. زبان عرب، زبان بلاغت است. در زبان عربی شعر و خطابه و نامه و کتاب، همه آثاری پر ارج و پر آفاق فراوان است، اما صوت العداله، در مین آن‌همه آثار، درخششی چشمگیر دارد. جورج جرداق نمی‌نویسد، بلکه تصویر می‌آفریند، و تابلو می‌سازد، و از رسالت واژه و تعبیر، به سرشاری استفاده می‌کند.»

علامه حکیمی در ادامه می‌نویسد: «سخن درباره این کتاب شگفت، و این قلم شکوهمند، و این نویسنده عاشق... بسیار می‌توان گفت که می‌گذرم. جورج جرداق نویسنده توانا و سحرآفرینی بود که هموراه در تاریخ اسلام زنده خواهد ماند. آری، هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق...»

پایان بخش مراسم، رونمایی از کتاب «جورج جرداق» بود که توسط دبیرخانه دائمی همایش باران غدیر در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهیه شده است. در این کتاب، مقالات و یادداشت‌هایی پیرامون شخصیت و زندگی جورج جرداق و معرفی کتاب «الامام صوت العداله الانسانیه» درج شده است.