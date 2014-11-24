"عروس" تولید صدا و سیمای مرکز سمنان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید داوود احمد پناه امام جمعه شهمیرزاد، در تصویر برداری اولین قسمتهای سریال "عروس" کاری از سیمای مرکز سمنان در این شهر، با اشاره به سریال پر مخاطب و تاثیرگذار حضرت یوسف (ع) گفت: آثار نمایشی صدا و سیما به لحاظ پرداختن به ابعاد مختلف یک سوره، آیه، روایت و یا داستان دینی و مذهبی گاه بیشتر از یک سخنرانی بر روی مخاطبان تاثیر می گذارد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان نیز در خلال این برنامه، آثار نمایشی تلویزیونی را تاثیرگذارترین برنامه های صدا و سیما دانست و گفت: آثار نمایشی تلویزیون می تواند بر روح مردم تاثیر بگذارد و باعث شناساندن و ارتقاء فرهنگ یک منطقه و در مجموع جامعه شود.

محمد منتظر حجت افزود: در تولیدات رادیویی و تلویزیونی و همچنین آثار نمایشی رسانه ملی و به تبع آن صدا و سیمای مرکز سمنان، عناصر چهار گانه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب یعنی دین، اخلاق امید و آگاهی دیده شده تا آثار تولیدی آثاری دینی، اسلامی، فرهنگی، تاثیر گذار و روشنگر باشند.

وی تولید دو تله تئاتر با عناوین "مه و سمفونی سپیدارها" و تله فیلم "ما سه نفر بودیم" را از دیگر آثار نمایشی این مرکز از ابتدای سال تا کنون دانست.

علی امینی شاد شهردار شهمیرزاد نیز برنامه های صدا و سیما را باعث ارتقاء سطح کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه دانست و افزود: یکی از راه های انتقال فرهنگ به نسل آینده همین برنامه ها و تولیدات نمایشی صدا و سیماست.

احمد خراسانی یکی از تهیه کنندگان این مجموعه نیز ضمن تشکر از مسئولان شهمیرزاد که در خلق این اثر، سازندگان "عروس" را یاری می دهند ابراز داشت: امیدواریم این اثر هم مانند سایر آثار تولیدی مرکز سمنان در جایگاه مناسبی قرار گیرد و مورد پسند مخاطبان واقع شود.

حسین سنگسری دیگر تهیه کننده سریال "عروس" نیز گفت: در این سریال تلاش می شود آداب، رسوم، فولکلور منطقه و پتانسیل گردشگری شهمیرزاد شناسانده و به تصویر کشیده شود.

وی افزود: سریال عروس در ۱۳ قسمت ۴۵ دقیقه ای و در ژانر اجتماعی به مدت ۶۰ روز تصویربرداری خواهد شد.

حمید رضا لوافی کارگردان سریال عروس هم گفت: اکثر صحنه های این پروژه در شهمیرزاد و بخش هایی در سمنان و سرخه تصویربرداری خواهد شد.

وی خلاصه داستان این سریال را چنین بیان کرد: مردی که ۱۳ سال پیش همسرش فوت کرده قصد تجدید فراش دارد و از ترس برادر زن و همچنین حرف مردم جرات این کار را نداشته و به دردسرهایی می افتد.

لوافی خمیر مایه این مجموعه را آمیزه ای از طنز بر اساس واقعیت های جامعه عنوان کرد.

از آثار مشترک تهیه کنندگان سریال عروس می توان به سریال های آخرین دیدار، ارثیه و مجموعه عروسکی باغ زرد آلو اشاره کرد.

حمید رضا لوافی کارگردان این سریال فارغ التحصیل دانشکده صدا و سیما در رشته فیلم سازی است و در کارنامه خود، کارگردانی تله فیلم بهمنا، زانیار، بهمن شیر، بازنویسی فیلمنامه جابربن حیان، خاک و عشق و نویسندگی مجموعه یک جور دیگر و طنز خاگینه، رویای شیرین دنیا و تولدی دیگر دیده می شود.

اسماعیل محرابی، فریدون امیر عبدالهیان، مینا نوروزی، بهرام رامه، پوران عزیز پور، ابراهیم اردیانی، سوسن یحیایی، عباس وثوقی، علی اکبر شفائیان، محمد حبیبیان، توران یاقوتی، مهدیس خادمی و علی غربا از جمله بازیگران سریال "عروس" هستند.