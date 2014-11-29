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۸ آذر ۱۳۹۳، ۹:۱۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

کمبود سرمایه در گردش و مدیریت سنتی از عوامل رکود صنایع کرمانشاه/ رشد ۳درصدی فعال شدن واحدهای صنعتی راکد

کمبود سرمایه در گردش و مدیریت سنتی از عوامل رکود صنایع کرمانشاه/ رشد ۳درصدی فعال شدن واحدهای صنعتی راکد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه کمبود سرمایه در گردش، مدیریت سنتی و عدم بهره‌گیری از تکنولوژی روز را از مهمترین عوامل رکود صنعت در استان کرمانشاه برشمرد.

شاهپور قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات صنایع استان کرمانشاه، عوامل متعددی را  در پایداری یک واحد صنعتی موثر دانست و گفت: عواملی چون مدیریت منابع انسانی (کمبود نیروی ماهر و متخصص)، سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، بازاریابی و غیره در پایداری یک واحد صنعتی تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون مهمترین عوامل رکود صنعت در استان کرمانشاه سرمایه در گردش، مدیریت سنتی و عدم بهره‌گیری از تکنولوژی روز در واحدهای تولیدی و بازار است.

خط تولید قدیمی صنایع، قدرت رقابت در بازار را از آنان گرفته است

قنبری ادامه داد: در واقع بخشی از صنایع ما خط تولید قدیمی دارند که قابل رقابت در تولید و همچنین قدرت برابری در بازار را ندارند و این باعث رکود صنایع شده است.

وی از فعال‌سازی تعدادی از واحدهای راکد استان طی شش ماهه نخست سال خبر داد و افزود: طی این مدت شاهد یک رشد سه درصدی در فعال شدن واحدها بوده‌ایم.

اشتغال ۱۰۲ نفر طی شش ماهه امسال در صنایع و شهرک‌های صنعتی استان

مدیرعامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، در خصوص سهم صنعت در کاهش بیکاری استان نیز گفت: در اینکه صنعت نقش موثری در اشتغال پایدار استان دارد، شکی نیست اما یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی نسبت اشتغال در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات است.

اشتغال باید ابتدا در خدمات، سپس صنعت و نهایتا در کشاورزی باشد

قنبری افزود: ما معتقدیم که توسعه‌یافتگی زمانی اتفاق خواهد افتاد که بیشترین اشتغال در بخش خدمات، سپس صنعت و در نهایت کشاورزی باشد زیرا در بخش کشاورزی ما باید به سمت مکانیزه شدن پیش رویم و طبیعی است که به نسبت مکانیزه شدن این بخش، درصد قابل توجهی از اشتغال آن کاسته می‌شود.

قنبری افزود: همچنین ما در بخش صنعت هم می‌گوییم که باید فناوری و تکنولوژی در صنایع ما بالا برود و نسبت اشتغال در این بخش نیز با افزایش سطح فناوری و تکنولوژی کاهش می‌یابد لذا درصد اعظم اشتغال در بخش خدمات است.

وی تصریح کرد:  با این تفاسیر نقش صنعت در اشتغال بیشتر از بخش کشاورزی و کمتر از خدمات است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه در خصوص اشتغال موجود در شهرک‌های صنعتی استان گفت: هم‌اکنون براساس پروانه هفت هزار و ۳۸۷ نفر در شهرک‌های صنعتی استان اشتغال دارند که البته این اشتغال ممکن است در برهه‌هایی دستخوش تغییرات شده و کم و زیاد شود اما این آمار براساس تعداد پروانه‌ها تعیین شده است.

سرمایه‌گذاری‌ای مورد استقبال است که منجر به تولید ثروت برای سرمایه‌گذار شود

قنبری در خصوص سهم و رغبت سرمایه‌گذران برای ایجاد اشتغال در استان گفت: هر صنعتگر یا سرمایه‌گذار به اشتغالی که منجر به تولید ثروت و در‌آمدزایی برای خودش شود، راغب است ولی اگر اشتغال برای او درآمد و ثروتی را به دنبال نداشته باشد مطمئنا اینکار را انجام نخواهد داد.

کد مطلب 2430868

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