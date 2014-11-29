کمبود سرمایه در گردش و مدیریت سنتی از عوامل رکود صنایع کرمانشاه/ رشد ۳درصدی فعال شدن واحدهای صنعتی راکد

شاهپور قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات صنایع استان کرمانشاه، عوامل متعددی را در پایداری یک واحد صنعتی موثر دانست و گفت: عواملی چون مدیریت منابع انسانی (کمبود نیروی ماهر و متخصص)، سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، بازاریابی و غیره در پایداری یک واحد صنعتی تاثیرگذار است.
وی تصریح کرد: هماکنون مهمترین عوامل رکود صنعت در استان کرمانشاه سرمایه در گردش، مدیریت سنتی و عدم بهرهگیری از تکنولوژی روز در واحدهای تولیدی و بازار است.
خط تولید قدیمی صنایع، قدرت رقابت در بازار را از آنان گرفته است
قنبری ادامه داد: در واقع بخشی از صنایع ما خط تولید قدیمی دارند که قابل رقابت در تولید و همچنین قدرت برابری در بازار را ندارند و این باعث رکود صنایع شده است.
وی از فعالسازی تعدادی از واحدهای راکد استان طی شش ماهه نخست سال خبر داد و افزود: طی این مدت شاهد یک رشد سه درصدی در فعال شدن واحدها بودهایم.
اشتغال ۱۰۲ نفر طی شش ماهه امسال در صنایع و شهرکهای صنعتی استان
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه، در خصوص سهم صنعت در کاهش بیکاری استان نیز گفت: در اینکه صنعت نقش موثری در اشتغال پایدار استان دارد، شکی نیست اما یکی از شاخصهای اصلی توسعهیافتگی نسبت اشتغال در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات است.
اشتغال باید ابتدا در خدمات، سپس صنعت و نهایتا در کشاورزی باشد
قنبری افزود: ما معتقدیم که توسعهیافتگی زمانی اتفاق خواهد افتاد که بیشترین اشتغال در بخش خدمات، سپس صنعت و در نهایت کشاورزی باشد زیرا در بخش کشاورزی ما باید به سمت مکانیزه شدن پیش رویم و طبیعی است که به نسبت مکانیزه شدن این بخش، درصد قابل توجهی از اشتغال آن کاسته میشود.
قنبری افزود: همچنین ما در بخش صنعت هم میگوییم که باید فناوری و تکنولوژی در صنایع ما بالا برود و نسبت اشتغال در این بخش نیز با افزایش سطح فناوری و تکنولوژی کاهش مییابد لذا درصد اعظم اشتغال در بخش خدمات است.
وی تصریح کرد: با این تفاسیر نقش صنعت در اشتغال بیشتر از بخش کشاورزی و کمتر از خدمات است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه در خصوص اشتغال موجود در شهرکهای صنعتی استان گفت: هماکنون براساس پروانه هفت هزار و ۳۸۷ نفر در شهرکهای صنعتی استان اشتغال دارند که البته این اشتغال ممکن است در برهههایی دستخوش تغییرات شده و کم و زیاد شود اما این آمار براساس تعداد پروانهها تعیین شده است.
سرمایهگذاریای مورد استقبال است که منجر به تولید ثروت برای سرمایهگذار شود
قنبری در خصوص سهم و رغبت سرمایهگذران برای ایجاد اشتغال در استان گفت: هر صنعتگر یا سرمایهگذار به اشتغالی که منجر به تولید ثروت و درآمدزایی برای خودش شود، راغب است ولی اگر اشتغال برای او درآمد و ثروتی را به دنبال نداشته باشد مطمئنا اینکار را انجام نخواهد داد.