به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات امنای استان قم دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اعضا از جمله دکتر حمید میرزاده، دکتر میرمحمدی و حجت‌الاسلام پارسانیا و دکتر محمدسالار کسرایی رئیس واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضای هیات امنای استانی قم به همراه تعدادی از معاونان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه خدمات آموزشی و پژوهشی و مخصوصا در تحصیلات تکمیلی پیشگام است، به فرمایشات مقام معظم رهبری، مبنی بر متوقف‌نشدن رشد علمی کشور و لزوم گسترش تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و گفت: طبق برنامه پنج ساله توسعه کشور، حداقل 20 درصد از فارغ التحصیلان کشور باید در مقطع تحصیلات تکمیلی باشند اما در حال حاضر کمتر از 15 درصد از فارغ التحصیلان کشور باید در مقطع تحصیلات تکمیلی باشند.

میرزاده افزود: نهضتی که در دانشگاه آزاد اسلامی شروع شده است؛‌ باعث‌شده تا با همکاری وزارت علوم اکثر واحدهای این دانشگاه در کشور دارای مقاطع تحصیلات تکمیلی باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: این دانشگاه هیات علمی مورد نیاز برای توسعه تحصیلات تکمیلی و افزایش کیفیت آموزش را جذب خواهدکرد. در حال حاضر در دانشگاه 12 هزار عضو هیات علمی دارای مدرک دکتری تمام‌ وقت و 7 هزار مربی دانشجوی دکتری مشغول هستند که این7 هزار نفر به تدریج به جمع استادان دارای مدرک دکتری اضافه می‌شوند.

میرزاده افزود: علاوه بر این، دانشگاه آزاد اسلامی امسال 5 هزار عضو هیات علمی جدید جذب خواهد کرد که کار جذب 3 هزار نفر نهایی شده و 2 هزار نفر دیگر هم جذب خواهند شد. این در حالی است که تا پایان سال 96 نیز، هر سال 5 هزار و در مجموع 20 هزار عضو هیات علمی جذب دانشگاه خواهند شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از تحقق برنامه پنج ساله دانشگاه درخصوص تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی خبر داد و گفت: براساس برنامه دانشگاه آزاد، این دانشگاه باید تا پایان سال 94، 529 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی داشته باشد. اما با وجود این که هنوز برنامه مورد اشاره به پایان نرسیده است، با احتساب پذیرش‌هایی که در بهمن‌ سال جاری خواهیم داشت به این عدد نزدیک خواهیم شد.

برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت مقالات و چاپ آنها در مجلات معتبر علمی

میرزاده اعلام کرد: بر اساس گزارش پایگاه های ISI و اسکوپوس، دانشگاه آزاد اسلامی رتبه اول تولید علم در کشور را دارا است و برنامه‌ریزی این دانشگاه برای افزایش کیفیت مقالات و چاپ آن‌ها در مجلات معتبر علمی آغاز شده است.

رئیس دانشگاه آزاد به ملاقات‌های خود و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با آیات عظام وحید خراسانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، نوری‌همدانی، حسینی‌بوشهری و شهرستانی اشاره کرد که صبح پنجشنبه صورت گرفت و گفت: مراجع عظام با حسن‌نیت و ملاطفت و دلسوزی ما را پذیرفتند و راهنمایی و نوعا از دانشگاه آزاد اسلامی حمایت کردند. ما هم از رهنمودهای آیات عظام استفاده کردیم و حتی زمینه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با حوزه علمیه قم طی صبحت‌هایی که با آیت‌الله حسینی‌بوشهری داشتیم نیز، فراهم شد.

آماده‌شدن پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با حوزه علمیه قم

وی از تهیه‌شدن پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری حوزه علمیه قم و دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود: این همکاری برای هر دو طرف مفید خواهد بود. به خصوص برای دانشگاه آزاد اسلامی که نهادی دینی و علمی است و بزرگان انقلاب اسلامی در تاسیس آن نقش داشتند.

میرزاده افزود: جز آثار معنوی و اجتماعی و فرهنگی که دانشگاه آزاد اسلامی داشته است، آن یک میلیون تومانی که حضرت امام(ره) در سال 61 برای کمک به تاسیس این دانشگاه اهدا کردند، اکنون به ثروتی عظیم تبدیل شده است و این نشان‌دهنده خلوص نیت موسسان دانشگاه آزاد اسلامی است که با نفس مسیحایی امام(ره) و همت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که مثل همیشه با دوراندیشی در این راه قدم برداشتند، تاسیس شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد تصمیمات هیات‌امنای استانی قم منشا خیر و خدمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای این استان باشد و از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در قم خواست برای اجرای طرح‌های دانش‌بنیان در این واحد تلاش کنند.

برگزاری صدو پنجاه و هفتمین جلسه هیات‌امنای استانی دانشگاه در قم

جلسه هیات امنای استانی قم، بنا به گفته دکتر حیدرعلی شایانفر، دبیر هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه صد و پنجاه و هفتم هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بود.

در جلسه هیات امنای استانی قم، مقرر شد کمیسیون دائمی این هیات، برای تنظیم بودجه و ارسال آن برای تایید هیات امنا اقدام کند. همچنین ساختار تشکیلاتی واحد جامع قم تصویب شد و اعضای هیات امنا با رای خود، نماینده بازرسی دانشگاه و اعضای کمیسیون نظارت هیات امنای استانی را انتخاب کردند. صدور اجازه تبدیل به احسن اموال مازاد دانشگاه برای تکمیل بیمارستان در دست ساخت واحد قم و اجازه واردشدن به برخی فعالیت‌های دانش‌بنیان از دیگر مصوبات این جلسه بود.