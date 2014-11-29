مرغی که از زادگاه ‌خود فراری شد/ کاهش نگران کننده زاد و ولد مرغ مینا در سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، مرغ مینا پرنده ای کوچک است که قابلیت بسیار خوبی برای تقلید صدا دارد. این توانایی شگفت انگیز باعث شده‌ که آدمی از سالیان بسیار دور به پرورش و نگهداری از این پرنده علاقمند شود. تاریخ اهلی شدن آن چندان مشخص نیست اما به نظر می‌رسد که لااقل سه هزار سال قبل این پرنده برای اولین بار در هندوستان اهلی شده باشد.

مینا پرنده‌ای از خانواده سار «استوماتیده» است که به دو صورت وحشی و اهلی یافت می‌شود و دارای نژادهای مختلفی است که معروف‌ترین این نژادها مینای گوشواره‌ای و مینای معمولی است، نام این پرنده در زبان فارسی «مینا»، «مرغ مینا» و «مینای سخنگو» و «مرغ مقلد» است، در زبان عربی «المینه» و در زبان انگلیسیMyna ، Mynah، Mina، Mynas، Minah و در زبان فرانسوی و اسپانیایی به آن Martin و در زبان آلمانی به آن Beo و در زبان ترکی Mina است.

نام «مینا» در حقیقت یک نام هندی است که ریشه‌ای سانسکریتی دارد و از زبان هندی به سایر زبان‌ها راه یافته‌است. گونه وحشی این پرنده در جنگل‌ها و دشت‌ها پراکنده‌است و گونه اهلی آن را می‌توان در بسیاری از خانه‌ها مشاهده کرد. مرغ مینا پرنده‌ای کاملاً اجتماعی و پر سر و صدا است که تا حدودی مانند سارها حالت تهاجمی دارد. اگر به هر دلیلی مورد آزار و اذیت قرار گیرد یا احساس خطر کند، به درختی نزدیک در حوالی لانه اش رفته، صداهای بسیار بلند و ناهنجاری را به معنای اعتراض از خود در می‌آورد. آنها خود را سریعاً با محیط و شرایط اطراف شان تطبیق می‌دهند. بیشتر اجتماع آنها در زمین‌های بایر و اطراف باغ‌ها است.

مرغ مینا قادر است که واژه ها را تقلید و کلمات زیادی را حفظ و تکرار کند، و به همین عنوان است که این پرنده اهلی شناخته شده است، در صورتی که در منطقه سیریک به صورت وحشی در طبیعت یافت می شود.

مرغ مینا بالغ بر 21 گونه وجود دارد، که به گفته رئیس اداره محیط زیست سیریک در این شهرستان پنج گونه که مهمترین آنها مینای معمولی با رنگ های سیاه و سینه آن قهوه ای است، و منقار و پاهای آن از رنگ زرد و نوک بال و دم آن سفید رنگ است یافت می شود.

مرغ مینا از کرم و میوه هامانند توت فرنگی و خرما و حشرات تغذیه می کند و در سوراخ های تنه درختان که دیگر پرندگان یا حیوانات ایجاد کرده اند برای لانه خود استفاده می کند.

تغییرات آب و هوا و خشکسالی های چند ساله منطقه سیریک، بر روند تکثیر و ازدیاد مرغ مینا تأثیر گذاشته، به گونه ای که جمعیت آنها کاهش چشم گیری داشته است.

در همین خصوص رئیس اداره محیط زیست شهرستان سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علت اصلی کاهش جمعیت این پرنده خشکسالی های چند ساله منطقه سیریک است که باعث شده اینگونه از پرندگان از سیریک فراری شوند و به آب و هوای خوب مهاجرت کنند.

حسین فراغ دل افزود: در سالهای قدیم آغا مینا مهمان خانه های مردم سیریک بوده است به طوری که در بالکن خانه ها برای خود لانه درست می کردند اما خشکسالی چند ساله در این منطقه این میزبانی را از مردم گرفته است.

وی مرغ مینا را از پرندگان بومی این منطقه عنوان کرد و افزود: از آنجایی که برای نگهداشتن این پرنده در منطقه کار تحقیقاتی و کارشناسی کاملی انجام نشده است نیاز است برای حیوانات و پرندگان حتی حشرات بومی منطقه کار شود تا بشود از آنها محافظت کرد.

فراغ دل گفت: در بسیاری از کشورها مانند افغانستان، پاکستان و هندوستان این پرنده زندگی می کند که زیستگاه اصلی این پرنده در ایران سیریک است. البته ممکن است این پردنده در منطقه ای دیگر از ایران یافت می شود که به علت این است که این پرنده اهلی است و قدرت تقلید صدا دارد و برای دست آموزی برده شده است.

وی با تأکید بر اینکه برای این پرنده در سیریک باید فضا سازی شود، گفت: باید در این رابطه برای چگونگی نگهداری از پرندگان، آشنایی با زندگی و شناسایی پرندگان بومی منطقه سیریک آموزش را محور کار خود قرار دهیم.

رئیس اداره محیط زیست سیریک اضافه کرد: می شود از این پرنده به عنوان یکی از پرندگان بومی شهرستان سیریک نام برد.

وی در ادامه عنوان کرد: وجود مرغ مینا در زمین های کشاورزی، باعث نابودی حشرات و کرم و آفات در مزارعه می شود.

چند سالی است که دیگر این پرنده زیبای بومی منطقه سیریک فقط در فصل بهار آن هم به تعداد انگشت شمار نه در شهر بلکه در بعضی از روستاها دیده می شود که ادامه این مسأله در صورت بی توجهی باعث نابودی نسل این پرنده در شهرستان می شود. باید در خصوص این مسأله کار کارشناسی و تحقیقاتی انجام شود تا راهکاری برای بازگشت این پرندگان زیبا به سیریک ارائه شود. البته طبق تحقیقات میدانی که به عمل آمده علت اینکه مرغ مینا سیریک را برای زندگی انتخاب کرده آب و هوایی است که سیریک از آن برخوردار است و همچنین وجود دشتهایی که در این منطقه وجود دارد.