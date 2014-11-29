شب شعر "فرآت در سرآب" در میامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدیان شامگاه جمعه در خلال برگزاری شب شعر "فرآت در سرآب" که با حضور شاعران، ادیبان و علاقمندان به شعر و ادب فارسی در سالن همایش های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی برگزار شد، اظهار داشت: در این مراسم تعداد ۱۲ نفر از پیشکسوتان شعر و ادب شهرستان با موضوع فرزند سه ساله امام حسین (ع) و مصائب آن اشعار سروده خود را قرائت کردند.

وی ضمن تصریح بر اینکه مدح ائمه اطهار به عنوان نوعی شعر آئینی بیشتر در ارتباط با مسائل معنوی و کرامات انسانی است، افزود: این شب شعر در واقع پیرامون وقایع عاشورا و حوادث صورت گرفته در آن و خصوصا آنچه بر حضرت رقیه (س) گذشت شکل گرفت.

مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی ضمن ابراز تأسف از اینکه بعضی از ترانه‌ها و شعرهایی را که در این زمینه در جامعه رواج پیدا کرده نامناسب است، گفت: در این بین نقش کانون مداحان، اداره فرهنگ و ارشاد و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی در راستای رفع بدعت ها و خرافات بسیار پر رنگ است.

اجرای کلیپ، مرثیه سرایی و قرائت مطالب ادبی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

این مراسم به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن شعر و ادب، بسیج ادارات، اداره کتابخانه های عمومی، اداره ورزش وجوانان و کانون پرورش فکری کودکان شهرستان میامی برگزار شد.