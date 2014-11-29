مرغ گران شد / قیمت انواع ماهی در بازار

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت مرغ طی 8 روز اخیر حدود 800 تومان افزایش یافته است، اظهار داشت: درحال حاضر قیمت این کالا در مراکز خرده‌فروشی 6200 تومان و د میدان بهمن 5700 تومان است.

وی در مورد قیمت ماهی نیز با اشاره به اینکه الان زمان صید ماهی است و عمده صید در شمال و جنوب کشور در 6 ماهه دوم سال اتفاق می‌افتد، گفت: قیمت ماهی افزایشی نداشته است و هم اکنون میانگین قیمت هر کیلوگم ماهی قزل آلا 14 هزار تومان، شیر جنوب 25 هزار تومان، کپور 14 هزار و 500 تومان، تیلاپیا 25 هزار تومان، ماهی آزاد 7000 تومان و حلوای سیاه 18 هزار و 500 تومان است.