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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

قیمت امروز مرغ در مراکز عمده‌فروشی؛ ۵۵۰۰تومان

قیمت امروز مرغ در مراکز عمده‌فروشی؛ ۵۵۰۰تومان

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: امروز شنبه قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی ۶۰۰۰ تومان، در مراکز عمده فروشی ۵۵۰۰ تومان و در میدان بهمن ۵۳۰۰ تومان است.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: قیمت مرغ امروز شنبه در مراکز خرده فروشی ۶۰۰۰ تومان، در مراکز عمده فروشی ۵۵۰۰ تومان و در میدان بهمن ۵۳۰۰ تومان است.

وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت این کالا افزود: هرچه به پایان ماه جاری نزدیک می‌شویم، تقاضا نیز افزایش می‌یابد ضمن اینکه احتمال افزایش قیمت مرغ در دهه اول اردیبهشت ماه وجود دارد اما ممکن است به دلیل تولید و عرضه زیاد این اتفاق رخ ندهد.

یوسف‌خانی قیمت ماهی را نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته و بدین شرح اعلام کرد: شیر جنوب ۳۰ هزارتومان، قزل‌آلا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرنیزه‌ای ۱۸ هزار تومان، تیلاپیا ۲۵ هزارتومان، آمور جنوب ۲۷ هزارتومان، آزاد دزفولی ۷ هزار تومان و حلوای سیاه ۲۵ هزارتومان.

کد مطلب 2530463

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