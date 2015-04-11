مهدی یوسفخانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: قیمت مرغ امروز شنبه در مراکز خرده فروشی ۶۰۰۰ تومان، در مراکز عمده فروشی ۵۵۰۰ تومان و در میدان بهمن ۵۳۰۰ تومان است.
وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت این کالا افزود: هرچه به پایان ماه جاری نزدیک میشویم، تقاضا نیز افزایش مییابد ضمن اینکه احتمال افزایش قیمت مرغ در دهه اول اردیبهشت ماه وجود دارد اما ممکن است به دلیل تولید و عرضه زیاد این اتفاق رخ ندهد.
یوسفخانی قیمت ماهی را نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته و بدین شرح اعلام کرد: شیر جنوب ۳۰ هزارتومان، قزلآلا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرنیزهای ۱۸ هزار تومان، تیلاپیا ۲۵ هزارتومان، آمور جنوب ۲۷ هزارتومان، آزاد دزفولی ۷ هزار تومان و حلوای سیاه ۲۵ هزارتومان.
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