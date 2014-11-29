برد پهپادهای ایران به 3000کیلومتر رسید/ تقاطعی از آتش برسر صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در جمع دانش آموزان، مدیران و دبیران یکی از دبیرستانهای تهران با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی، سپاه در زمینه دفاعی با کمترین امکانات با رژیم بعث عراق به مقابله پرداخت و توانست با توکل به قدرت لایزال الهی و اراده راسخ جوانان مومن و انقلابی در جنگی که بر ملت ایران تحمیل شده بود به پیروزی برسد.



وی تصریح کرد: امروز با همت جوانان مومن، انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی در حوزه دفاعی به خودکفایی رسیده ایم و قادریم تمامی تجهیزات مورد نیاز کشور را به صورت بومی تولید کنیم.



سردار حاجی زاده با اشاره به پیشینه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین در کشورمان اظهار داشت: در سالهای دفاع مقدس به منظور دستیابی به اطلاعات مواضع دشمن نیاز به ابزاری بود که بتواند اطلاعات دقیقی را در اختیار گرفت: از این رو به فکر گرفتن تصاویر هوایی از مواضع دشمن افتادیم و پرنده بدون سرنشین "مهاجر" را ساختیم.



وی افزود: هر چند از ابتدای پهپاد "مهاجر" برد 3 کیلومتری داشت اما امروز با ساخت انواع پهپاد با تنوع ماموریتی مختلف شعاع عملیاتی آنها نیز تا سه هزار کیلومتر افزایش یافته که این مسئله یک خودکفایی بزرگ در صنعت دفاعی محسوب می شود.



فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشینه توپخانه و موشکی سپاه نیز گفت: به دنبال تحقق منویات حضرت امام(ره) مبنی بر افزایش برد توپخانه ای نیروهای مسلح، و با دستور فرماندهان وقت سپاه مهندسی معکوسی و ساخت موشکهای دوربرد در دستور کار سپاه قرار گرفت که در این زمینه حاج حسن تهرانی مقدم نقش بی بدیلی را در توسعه صنعت موشکی و ارتقای قدرت بازدارندگی ایران اسلامی ایفا کرد که امروز ما در حوزه موشکی بتوانیم یکی از مقتدرترین کشورهای دنیا باشیم.



وی با اشاره به روند شکل گیری خودکفایی صنایع دفاعی کشور بدون کمکهای خارجی گفت: نیاز و ضرورت دفاعی، اطاعت از فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و استقامت و پایداری و تحمل سختیهای فراوان باعث شد که ما در زمینه تسلیحات موشکی و هوایی به نقطه اطمینان بخشی برسیم.



سردار حاجی زاده در ادامه تصریح کرد: در سالهای دفاع مقدس بدنه اصلی تشکیل دهنده رزمندگان اسلام نوجوانان و جوانان بودند که توانستند در نبرد با دنیای استکبار با توکل به خدا، پیروی از ولایت و همت و نبوغ خود به پیروزی دست یابند. وی افزود: با پایان جنگ همان جوانان با روحیه جهادی و انقلابی صنعت دفاعی کشور را به خودکفایی رساندند.



فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به اقتدار ایران اسلامی در برابر دشمنان و صدور گفتمان انقلاب اسلامی گفت: امروز توانمندی ما به قدری با اهمیت و استراتژیک است که دشمنان را وادار به مذاکره کرده است اما عامل مهم تر، ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویی ها و زیاده خواهی های دشمنان است.



وی افزود: اراده و توان انقلابی ملت ایران بود که به قلب های سایر امتهای اسلامی صادر شد و کشورهای غربی از این موضوع بیشتر در هراسند.



فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه خاطرنشان کرد: با حمایتهای جمهوری اسلامی ایران امروز تقاطعی از آتش توسط رزمندگان غزه و حزب الله روی تل آویو ایجاد شده است.



وی تصریح کرد: رژیم غاصب و منحوس صهیونیستی در برابر جبهه مقاومت که برخوردار از روحیه حزب الهی و بسیجی هستند توان ایستادگی ندارد و محکوم به شکست است.



سردار حاجی زاده با یادآوری شکار پهپاد جاسوسی RQ170 اظهار داشت: آنچه مهمتر از توان دفاعی و اشراف اطلاعاتی ما در خصوص رهگیری و شکار پهپاد RQ170 آمریکایی بود عنایت الهی و ایمان قلبی رزمندگان بود.



وی با اشاره به پرواز RQ170 ایرانی نیز گفت: پرواز RQ170 ایرانی تنها 10 درصد از فرایند ساخت و به پرواز در آمدن این پهپاد است، بخش عمده این فرآیند شامل رهگیری و شکار، مهندسی معکوس، کشف کد و رمز و سایر اقدامات پیچیده ای بود که به دست توانمند پاسداران انقلاب اسلامی به سرانجام رسید.



فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پایان تصریح کرد: امروز به برکت روحیه بسیجی و تفکر جهادی رزمندگان ایران اسلامی توانستیم بر مشکلات و خلاهای موجود در صنعت هوایی و موشکی فائق آمده و دستاوردهای زیادی را به ثمر برسانیم.