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۹ آذر ۱۳۹۳، ۹:۴۶

توسط رایزنی فرهنگی ایران در رم؛

کتاب «شيعه در اسلام» به زبان ايتاليایی منتشر شد

کتاب «شيعه در اسلام» به زبان ايتاليایی منتشر شد

ترجمه جدید كتاب «شيعه در اسلام» (مكاتبات علامه طباطبائی با پروفسور هانری كربن ) با مشاركت مجمع جهانی اهل البيت(ع) توسط رايزنی فرهنگی ايران در رم به زبان ايتاليایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصل این كتاب به زبان فارسی و توسط انجمن فلسفه و حكمت تهران و با مقدمه دكتر غلامرضا اعوانی چاپ شده بود كه ترجمه آن به زبان ایتالیائی از سال گذشته در دستور كار رایزنی فرهنگی ایران قرار گرفت.

مترجم این كتاب، علیرضا جلالی و مونا رضوان و ویراستار آن ایمان منسوب بصیری است. این كتاب با تیراژ یك هزار نسخه توسط انتشارات عرفان و با قیمت پشت جلد ۵۰/۱۷ یورو در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ چاپ و توزیع گردید .

تلاش مرحوم علامه طباطبائی به عنوان اندیشمند اسلامی از حیث احیاء فلسفه و تفسیر شیعی واجد اهمیت فراون بود كه به تدوین مباحث بنیادین معرفت شناسی شیعی انجامید. علامه طباطبائی با تألیف كتب متعدد و تربیت شاگردان برجسته در حوزه های فلسفی- فقهی به گسترش گفتمان مكتب تشیع با مكاتب دیگر و معرفی آموزه های تشیع در مغرب زمین یاری نموده است.

یكی از پر ثمرترین نمونه های این گفتمان فرهنگی، آشنایی پروفسور هانری كربن(۱۹۷۸-۱۹۰۳)؛ مستشرق شهیر فرانسوی با علامه طباطبائی بوده است كه عمدتاً از طریق مكاتبه و پرسش و پاسخ صورت پذیرفته است. در جریان این مكاتبات و پاسخگویی علامه طباطبایی به پرسش های پروفسور كربن در خصوص مكتب تشیع ، علامه طباطبائی پرده از رمز و راز برخی از مفاهیم شیعی برمی دارد و داستان شكل گیری تشیع و مرجعیت شیعه و بنیاد یافتن علوم شیعی توسط ایشان را كه خود با پشت سر گذاشتن موانع تاریخی بر سر راه آن تحقق یافته است، برای پروفسور كربن روایت نموده و به اتهاماتی كه علیه تشیع وجود دارد به شیوه عقلانی؛ پاسح گفته كه حاصل این مكاتبات كتابی بوده است كه هم اینك به زبان ایتالیائی ترجمه شده و در روز ۱۳ دسامبر در رم رونمائی خواهد شد و انتظار می رود كه این كتاب مورد توجه علاقمندان به مباحث اسلامی و فلسفی بالاخص در دپارتمانهای اسلام شناسی در ایتالیا قرار بگیرد .

کد مطلب 2432011

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