کتاب «شيعه در اسلام» به زبان ايتاليایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصل این كتاب به زبان فارسی و توسط انجمن فلسفه و حكمت تهران و با مقدمه دكتر غلامرضا اعوانی چاپ شده بود كه ترجمه آن به زبان ایتالیائی از سال گذشته در دستور كار رایزنی فرهنگی ایران قرار گرفت.

مترجم این كتاب، علیرضا جلالی و مونا رضوان و ویراستار آن ایمان منسوب بصیری است. این كتاب با تیراژ یك هزار نسخه توسط انتشارات عرفان و با قیمت پشت جلد ۵۰/۱۷ یورو در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ چاپ و توزیع گردید .

تلاش مرحوم علامه طباطبائی به عنوان اندیشمند اسلامی از حیث احیاء فلسفه و تفسیر شیعی واجد اهمیت فراون بود كه به تدوین مباحث بنیادین معرفت شناسی شیعی انجامید. علامه طباطبائی با تألیف كتب متعدد و تربیت شاگردان برجسته در حوزه های فلسفی- فقهی به گسترش گفتمان مكتب تشیع با مكاتب دیگر و معرفی آموزه های تشیع در مغرب زمین یاری نموده است.

یكی از پر ثمرترین نمونه های این گفتمان فرهنگی، آشنایی پروفسور هانری كربن(۱۹۷۸-۱۹۰۳)؛ مستشرق شهیر فرانسوی با علامه طباطبائی بوده است كه عمدتاً از طریق مكاتبه و پرسش و پاسخ صورت پذیرفته است. در جریان این مكاتبات و پاسخگویی علامه طباطبایی به پرسش های پروفسور كربن در خصوص مكتب تشیع ، علامه طباطبائی پرده از رمز و راز برخی از مفاهیم شیعی برمی دارد و داستان شكل گیری تشیع و مرجعیت شیعه و بنیاد یافتن علوم شیعی توسط ایشان را كه خود با پشت سر گذاشتن موانع تاریخی بر سر راه آن تحقق یافته است، برای پروفسور كربن روایت نموده و به اتهاماتی كه علیه تشیع وجود دارد به شیوه عقلانی؛ پاسح گفته كه حاصل این مكاتبات كتابی بوده است كه هم اینك به زبان ایتالیائی ترجمه شده و در روز ۱۳ دسامبر در رم رونمائی خواهد شد و انتظار می رود كه این كتاب مورد توجه علاقمندان به مباحث اسلامی و فلسفی بالاخص در دپارتمانهای اسلام شناسی در ایتالیا قرار بگیرد .