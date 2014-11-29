شماره تازه «دخت ایران» آمد/ انسان، خادم حیوان؟!

به گزارش خبرنگار مهر، مجله اینترنتی «دخت ایران» در شصتمین شماره خود با توجه به فراگیر شدن نگهداری از حیوانات تصمیم گرفته تا ویژه‌‌نامه‌ای را با عنوان «حیوانات خانگی» منتشر و در آن به بررسی علل نگهداری حیوانات در خانه و روی آوردن عده‌ای به این عمل بپردازد.

مسئله حیوانات خانگی در این شماره در ابعاد مختلفی مورد واکاوی قرار گرفته است، از جمله علل روی آوردن عده‌ای به این کار که در مطلبی با عنوان «انسان، خادم حیوان» تهیه شده و یا هزینه نگهداری این حیوانات که با عنوان «حیوانات خانگی مفت؛ به قیمت زندگی!» در این مجله قابل مشاهده است.

موضوع حیوانات خانگی، ما را با نظر دین در مورد نگهداری از حیوانات و تغییر سبک زندگی آشنا کرده و به بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان اشاره می‌کند و در مطلبی نیز بار حقوقی نگهداری از حیوانات را شرح داده می‌شود.

در این شماره می‌توانید داستان «ورود حیوانات خانگی ممنوع» و طنز «حیوانات خارجی جهت مصارف خانگی» را ملاحظه کنید.

در سرمقاله این ماه حمیدرضا غلام‌زاده چنین می‌گوید: موضوع «حیوانات خانگی» مسئله‌ای است که اگرچه به زنان اختصاص ندارد، اما می‌توان گفت در حیطه زنان و دختران بیشتر اتفاق افتاده است.

ویژه‌نامه آذرماه دخت ایران با عنوان «حیوانات خانگی» در وب‌سایت مجله به نشانی www.dokhtiran.com قابل دریافت و مشاهده است.