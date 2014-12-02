هرمزگان آمادگی پذیرش ایرانیان مقیم امارات را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادری استاندار هرمزگان در سفری یک روزه به کشور امارات با تعدادی از سرمایه گذاران ایرانی و همچنین هرمزگانی های مقیم این کشور دیدار کرد.

استاندار هرمزگان در این سفر از ایرانیان مقیم امارات برای حضور در استان هرمزگان و سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله نفت، گاز، انرژی و گردشگری دعوت کرد.

دکتر جادری پس از بازگشت از کشور امارات دستاوردهای این سفر را مثبت و موثر ارزیابی کرد و بیان داشت: یکی از مهم ترین برنامه های ما در استان هرمزگان جذب سرمایه گذاران ایرانی و به خصوص هرمزگانی های مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری در این استان است.

وی ادامه داد: در این راستا تلاش می کنیم تا فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان به خوبی معرفی و با سرمایه گذاری مناسب شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر استان هرمزگان باشیم.