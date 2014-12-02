به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی‌راد عصر سه‌شنبه در آیین روز جهانی معلولان استان بوشهر اظهار داشت: معلولان دارای توانمندی‌های بالایی هستند که باید برنامه‌ریزی و تلاش مناسبی برای اجرای طرح‌های مختلف برای معلولان و اشتغال‌زایی برای آنها صورت بگیرد.

وی ادامه داد: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود داریم و در هشت ماه نخست امسال، 16میلیارد ریال برای درمان معلولان استان بوشهر پرداخت شد.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به حمایت سازمان بهزیستی استان بوشهر از 16 هزار و 400 معلول، اذعان داشت: با همکاری و مساعدت‌های بانک‌های عامل در استان بوشهر گام‌های بسیار مهمی برای ارائه تسهیلات به معلولان صورت گرفته است.

وی اشتغال و مناسب سازی محیط را به عنوان خواسته‌های بسیار مهم معلولان در استان بوشهر عنوان کرد و افزود: برای 330 نفر از معلولان استان بوشهر ایجاد اشتغال شد که نیاز است در این زمینه گام‌های موثرتری برداشته شود.

اسدی‌راد به حمایت بهزیستی از 270 دانشجوی معلول مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: ساخت مسکن برای معلولان یکی از موارد مهم است که در صورت تامین زمین توسط معلولان می‌توانیم تسهیلات کم‌بهره ساخت مسکن را برای آنها پرداخت کنیم.

وی افزود: امیدواریم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز برای ایجاد اشتغال برای معلولان حرکت کنند چرا که تسهیلات مناسبی در اختیار کارفرمایانی که برای معلولان ایجاد اشتغال می‌کنند فراهم خواهد شد.