واكنش كويتي ها به محاكمه صدام

به گزارش خبرگزاري مهر، نيروهاي ارتش بعثي سابق 15 سال پيش به دستور صدام ديكتاتور سابق عراق به كويت حمله كردند كه با لشگر كشي آمريكا به منطقه آنها مجبور به خروج از اين كشورشدند.

خالد الهاجري رئيس يك مجموعه غير دولتي كويتي موسوم به خط سبز به خبرگزاري فرانسه گفت : من معتقدم كه صدور حكم اعدام براي صدام كافي نيست، اشخاصي مانند صدام لياقت زندگي كردن را ندارند زيرا ضربات و خسارات سنگيني را به جامعه بشريت وارد كردند .

وي افزود: نيروهاي ارتش صدام دوم آگوست 1990 كويت را مورد تجاوز قرار دادند وما با خانوادهها خود مجبور به فرار از كشورمان كردند.

هاجري درادامه متذكر شد براي چه خشمگين باشيم ازاينكه ما يك مجرم را مي كشيم . وي ابراز اميدواري كرد كه رهبران عرب از صدام درس بگيرند و به ملت هايشان اجازه آزادي عقيده بدهند و مردم سالاري را در كشورهايشان تقويت نمايند.

كويت به دليل حمله ارتش عراق به اين كشورصدور حكم اعدام براي صدام ونيزمحكوميت وي به اتهام جناياتي كه طي هفت ماه اشغال كويت شده را خواستار شده است.

ليست اتهامات عليه صدام كه توسط 300 مسئول سابق كويتي تهيه شده است به وزارت خارجه اين كشور و سپس ازطريق كانال ديپلماتيك به مقامات عراقي ارسال شده است .

ماه گذشته حامد صالح العثمان دادستان عمومي كويت تصريح كرد: بخش اول متهمان شامل صدام و 8 تن از مقامات رده بالاي سابق حزب بعث مي شود و بخش دوم دربرگيرنده 293 مسئول سابق رژيم بعث است .

دولت كويت نيزاتهامات عليه صدام ديكتاتور سابق عراق و سران حزب بعث وجناياتي كه آنها در دوران اشغال كويت درآگوست سال 1990 تا فوريه 1991 مرتكب شده اند را به طور كامل جمع آوري كرده است.



دادستان عمومي كويت گفت : من تمام شكايتها درمورد جناياتي كه سران حزب منحله بعث دردوران جنگ عليه كويت مرتكب شده اند را به وزارت خارجه عراق ارائه كرده ام تا آنها اين موارد اتهام را به مسئول تحقيق دادگاه جنايي عراق تقديم كنند.

ائتلاف تحت رهبري آمريكا در فوريه 2001 ميلادي كويت را از اشغال صدام آزاد كرد .

از سوي ديگرمارك الغنزي معلم كويتي راجع به محاكمه روز گذشته صدام گفت :روز محاكمه ديكتاتورسابق عراق روز تاريخي است بنابراين من معتقدم حكم اعدام براي كسي كه جنايات زشت را در حق ملت كويت و عراق مرتكب شد، كم و ناچيز است.

فايرز الشمري كارمند بخش خصوص دراين رابطه اظهارداشت : اگر مجازاتي بالاتر از اعدام بود، ما درخواست مي كرديم زيرا صدام كشور ما رامورد حمله قرار داد و خانه هاي ما را تخريب و شهروندان كويتي را آواره كرد.

گفتني است صدام به همراه 7 تن از سران جنايتكار حزب بعث روز گذشته در اولين جلسه دادگاه درمورد جناياتي كه عليه مردم دجيل مرتكب شده بودند تفهيم اتهام شدند .