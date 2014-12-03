به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که شامگاه چهارشنبه در مدرسه علمیه آیتالله العظمی گلپایگانی برگزار شد، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و حجتالاسلام والمسلمین جواد مروی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به نقد مبانی فکری جریانهای تکفیری و افراطی پرداختند.
آیتالله جوادی آملی با قدردانی از برگزارکنندگان کنگره جهانی جریانهای تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام تاکید کرد: اگر حوزه، نظام و جامعه با فرهنگ غنی و قوی کتاب و عترت هماهنگ نباشند خطر تکفیر همیشه جامعه اسلامی را تهدید کرده و میکند.
آیتالله فاضل لنکرانی نیز گفت: آیات قرآن دستخوش افکار و تفسیر به رای تکفیریها شده که این بلاها را بر سر مسلمانان آوردهاند.
حجتالاسلام مروی هم به نقش مفتیهای وهابی در گسترش فکر تکفیر اشاره کرد و افزود: امروز هر گلولهای از تکفیریها شلیک میشود و به قلب یا پیشانی مسلمانان اصابت میکند حاصل تفکر مفتیهای افراطی وهابی همچون «عبدالعزیز بن باز» است.
حجتالاسلام حسینی آملی عضو دبیرخانه این نشست نیز اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که دنیای اسلام با آن دست به گریبان است موضوع این جلسه را بررسی جریانهای تکفیری و افراطی قرار دادیم تا استادان سطوح عالی و خارج به تبادل نظر بپردازند.
این استاد حوزه با اشاره به راه اندازی سایت ویژه این نشست، از استادان سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم خواست در نوشتن مطالب مورد نیاز طلاب و جامعه اهتمام داشته باشند.
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