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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۸:۴۱

احمدی در گفتگو با مهر:

توسعه و ترمیم و بازسازی جاده‌های جنوب استان بوشهر ضروری است

توسعه و ترمیم و بازسازی جاده‌های جنوب استان بوشهر ضروری است

بوشهر- نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه و ترمیم و بازسازی جاده‌های جنوب استان بوشهر ضروری است.

حجت الاسلام موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کار ام پیگیری راه های مواصلاتی جنوب استان بوشهر است، اظهار داشت: برای بررسی راه‌های جنوب استان به زودی معاون وزیر راه و شهرسازی از برخی راه های جنوب استان بازدید خواهد داشت.

وی افزود: پس از نشستی که با حضور فرمانداران حوزه انتخابیه با وزیر راه و شهرسازی در وزارت‌خانه داشته‌ایم، دستوراتی برای رفع بعضی از مشکلات راه‌های حوزه انتخابیه صادر شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به وجود برخی مشکلات در حوزه‌های جاده‌های جنوب استان بوشهر خواستار بازدید معاون وزیر از راه های مذکور داشتیم که وی پذیرفت و قرار شد به زودی برای بررسی وضعیت جاده‌های حوزه انتخابیه به منطقه سفر کند.

وی خاطرنشان کرد: معاون وزیر راه شهرسازی از نزدیک جاده ریز ـ دوراهک، ریز ـ سرچشمه و جاده میانی دیر و چند جاده دیگر که در حیطه وزارت راه و شهرسازی است، بازدید می کند.

احمدی ابراز امیداوری کرد: حضور معاون وزیر به شهرستان‌های حوزه انتخابیه و رایزنی‌هایی که صورت خواهد گرفت و بازدیدهایی که خواهد داشت، اعتباراتی بسیار خوبی برای توسعه، ترمیم و بازسازی جاده‌های حوزه انتخابیه اختصاص خواهد یافت.

نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: برای بررسی و تسریع در اجرایی شدن پروژه جاده جم - ریز، جلسه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت خواهد داشت.

کد مطلب 2436518

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