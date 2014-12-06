حجت الاسلام موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کار ام پیگیری راه های مواصلاتی جنوب استان بوشهر است، اظهار داشت: برای بررسی راه‌های جنوب استان به زودی معاون وزیر راه و شهرسازی از برخی راه های جنوب استان بازدید خواهد داشت.

وی افزود: پس از نشستی که با حضور فرمانداران حوزه انتخابیه با وزیر راه و شهرسازی در وزارت‌خانه داشته‌ایم، دستوراتی برای رفع بعضی از مشکلات راه‌های حوزه انتخابیه صادر شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به وجود برخی مشکلات در حوزه‌های جاده‌های جنوب استان بوشهر خواستار بازدید معاون وزیر از راه های مذکور داشتیم که وی پذیرفت و قرار شد به زودی برای بررسی وضعیت جاده‌های حوزه انتخابیه به منطقه سفر کند.

وی خاطرنشان کرد: معاون وزیر راه شهرسازی از نزدیک جاده ریز ـ دوراهک، ریز ـ سرچشمه و جاده میانی دیر و چند جاده دیگر که در حیطه وزارت راه و شهرسازی است، بازدید می کند.

احمدی ابراز امیداوری کرد: حضور معاون وزیر به شهرستان‌های حوزه انتخابیه و رایزنی‌هایی که صورت خواهد گرفت و بازدیدهایی که خواهد داشت، اعتباراتی بسیار خوبی برای توسعه، ترمیم و بازسازی جاده‌های حوزه انتخابیه اختصاص خواهد یافت.

نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: برای بررسی و تسریع در اجرایی شدن پروژه جاده جم - ریز، جلسه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت خواهد داشت.