به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پورمحمدی که در نشست مدیران شبکه دو سیما سخن میگفت، افزود: باید برنامهها، در همه ساختارها، به ویژه در حوزه ارزشهای دینی، انقلابی و مخاطب کودک و نوجوان، به گونهای ساخته شود که تاثیر گذار باشد.
معاون سیما نیازسنجی مخاطب و جذب مخاطبان جدید را لازم و ضروری دانست و گفت: این امر به طور خاص در ساختار برنامههای نمایشی اهمیت بیشتری دارد. بر این اساس مجموعههای نمایشی باید مخاطب را درگیر قصههای جذاب خود کنند.
معاون سیما با تاکید بر اینکه جذب مخاطب به هر قیمتی، قابل قبول نیست، اظهار کرد: وظیفه داریم درباره ذائقه، گرایش و نیاز مخاطبان پژوهش و تحقیق کنیم و برای جذب مخاطب بیشتر، برنامههایی که حاوی پیام؛ سرگرم کننده و مفیدند، تولید شود.
پورمحمدی یادآور شد: سیما باید با توجه به تغییرات سریع فرهنگی، تغییرات تکنولوژیک و رسانههای جدید ایجاد شده، سهمی قابل توجه از جذب مخاطب را به خود اختصاص دهد.
معاون سیما توجه به اثرسنجی برنامههای تلویزیونی را از دیگر مولفههای ضروری برنامهسازی سیما دانست و افزود: با اثرسنجی میتوان فواید و میزان اثرگذاری برنامههای پخش شده را سنجید و بی هدف برنامه نساخت.
پیشگیری از پخش همزمان برنامههای مشابه در شبکههای مختلف و ساماندهی چگونگی مشارکت پذیری در آثار تلویزیونی از دیگر نکات مورد تاکید معاون سیما بود.
پورمحمدی تصریح کرد: تلویزیون باید مرجع همه مردم، به ویژه نخبگان، افراد تاثیرگذار، گروهها و افراد مرجع و دیگر رسانهها باشد.
معاون سیما در بخش دیگری از سخنان خود شبکه دو را شبکهای بزرگ توصیف کرد و گفت: مردم از شبکه مهم و قدیمیدو سیما، خاطرات زیادی دارند بنابراین مدیران و دست اندرکاران این شبکه باید برای یافتن راهکار افزایش مخاطب، رضایت مخاطبان هم اندیشی کنند.
وی از مدیران پیشین شبکه دو سیما به نیکی یاد کرد و گفت: افراد فرهیخته و فرهنگی زیادی در گذشته مدیریت این شبکه را بر عهده داشتند.
معاون سیما، مدیر شبکه دو را مدیری مومن، متعهد، پرکار، پیگیر و خوش اخلاق توصیف کرد.
در ادامه جمعی از مدیران این شبکه، دیدگاهها و انتظارات خود را بیان کردند. خانواده محوری شبکه دو، تشکیل گروه هنر و گرافیک، توجه همسان به حوزههای کودک و نوجوان، ضرورت تولید بیشتر پویانمایی، جذب خیرین برنامه ساز و ضرورت خلق آثار جذاب و ماندگار از جمله موارد مطرح شده مدیران حاضر بود.
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