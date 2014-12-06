دیدار دلبر و کوشکی در یک نظر / حالت تهاجمی بین یوزپلنگ ها وجود نداشت

هومن جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دلبر و کوشکی دو یوز پلنگی که چهارشنبه شب هفته گذشته و به مرکز تکثیر و باز پروری پارک پردیسان منتقل شدند زیر نظر شان مک کویین مشاور بین المللی پروژه حفاظت از یوز برای نخستین بار با یکدیگر از نزدیک برخورد کردند.

به گفته وی، بر خلاف انتظار و تجربیاتی که مشاوران بین المللی از برخورد یوز هایی که مدتها تنها و به دور از طبیعت زندگی کرده اند در کشور های ایرلند و امارات، دلبر و کوشکی در اولین دیدار هیچ گونه واکنش تهاجمی نسبت به هم نشان ندادند.

مدیر پروژه ملی یوز پلنگ ایرانی تصریح کرد: البته مدت زمان این دیدار بسیار کوتاه بود و پس از آن هر یک از یوزها به فنس های جداگانه ای منتقل شدند.

جوکار در پاسخ به اینکه چه مدت طول می کشد که بتوان این دو یوز را در جای مشترکی نگهداری کرد اظهار داشت: از آنجایی که در اولین برخورد این دو یوز پلنگ رفتاری خلاف انتظار و غیر تهاجمی نسبت به یکدیگر داشتند نمی توان بر اساس دیگر تجربیات در این خصوص تصمیم گیری کرد چرا که تصور می شد حدود دو سه هفته زمان نیاز است تا در اولین برخورد نسبت به یکدیگر واکنش نشان ندهند که اینگونه نشد.

وی افزود: در حال حاضر تصمیم گیری برای نگهداری دلبر و کوشکی در کنار یکدیگر بر اساس مطالعات تغییرات هورمونی این یوزپلنگ ها انجام می شود و در حقیقت در این مرکز رفتار تولید مثلی یوز پلنگ ها و نحوه جفت گیری آنها نیز بررسی می شود.

مدیر پروژه ملی یوزپلنگ ایرانی تأکید کرد: فعلا برای حفظ امنیت و جلو گیری از وارد شدن استرس به این یوز پلنگ ها اجازه بازدید از آنها به مردم و حتی رسانه ها داده نمی شود و بهتر است که مکان دقیق آنهااطلاع رسانی نشود.

به گزارش مهر، دلبر و کوشکی دو یوزپلنگ آسیایی نر و ماده که مدتهاست در میاندشت خراسان شمالی و خارتوران سمنان در اسارت زندگی می کنند طی چهارشنبه شب گذشته به پارک پردیسان تهران منتقل شدند. کوشکی از خراسان شمالی و دلبر از سمنان به تهران انتقال یافتند.

این دو یوزپلنگ که سال ها بصورت جداگانه و در شرایط اسارت نگهداری می شدند به سایتی که از قبل در محوطه پارک پردیسان تهران در نظر گرفته شده انتقال یافته اند. در حال حاضر کوشکی (یوزپلنگ نر) از سال ۱۳۸۶ حدود ۷ سال و دلبر (یوزپلنگ ماده) از سال ۱۳۹۰ حدود ۳ سال است که بصورت جداگانه و در اسارت نگهداری می شوند.