  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

همزمان با روز جهانی یوز پلنگ؛

مشاهده یک یوز پلنگ جدید در پایش سراسری یوز در کشور

مشاهده یک یوز پلنگ جدید در پایش سراسری یوز در کشور

مدیر انجمن یوزپلنگ ایرانی از مشاهده و ثبت یک یوزپلنگ جدید توسط دوربین های تله ای در استان یزد خبر داد.

مرتضی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در ادامه فاز اول پروژه پایش سراسری یوزپلنگ در ایران، در روزهای پایانی این فاز در هر کدام از مناطق زیستگاه یوز تعدادی از دوربین های تله ای جهت رصد کلی گونه های هدف باقی گذاشته شد.

به گفته وی، اواخر آبانماه امسال، عکس­هایی از سوی اداره محیط زیست اردکان استان یزد منتشر شد که در این عکس­ها سه یوزپلنگ توسط دوربین های تله ای  عکسبرداری شده بودند.

یوز

مدیر انجمن یوزپلنگ ایرانی اظهار داشت: در ابتدا این سه فرد همان یوزهایی تشخیص داده شد که سال 1391 در فاز نخست پروژه پایش یوزپلنگ ثبت شده بودند، اما پس از بررسی دقیق خال­ ها و مقایسه عکس­های جدید با عکس­های قدیمی توسط کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی مشخص شد یک فرد از سه یوزپلنگ عکسبرداری شده، تا به حال در هیچ کدام از مناطق جلوی دوربین ­های تله ای ظاهر نشده است.

یوز

اسلامی تصریح کرد: بدین ترتیب یک یوز پلنگ نر جدید به تعداد یوزهای عکسبرداری شده در مناطق زیستگاه یوزپلنگ آسیایی اضافه شد.

به گزارش مهر، تا کنون تعداد یوز پلنگ های موجود در کشور حدود 70 قلاده برآورد شده است.

کد مطلب 2436707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها