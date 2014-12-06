پلیس آمریکا یک شهروند دیگر را به قتل رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، پلیس لس آنجلس در ساعات ابتدایی صبح امروز با شلیک گلوله یک شهروند آمریکایی را در خیابان هالیوود به قتل رساند.

گفته می شود این مرد یک چاقوی جیبی به همراه داشته و پلیس با احتمال اینکه وی با خود اسلحه گرم حمل می کند به سوی وی آتش گشوده است.

پلیس لس آنجلس ادعا کرده دلیل هدف قرار دادن این مرد آن بود که وی در حالیکه چاقو در دست داشت در حال نزدیک شدن به آنها بود.

به گفته شاهدان عینی پلیس لس آنجلس بین چهار تا پنج گلوله به سمت این مرد شلیک کرده است.

این مرد در حالی به قتل رسید که شهرهای مختلف آمریکا از روز چهارشنبه هفته گذشته بار دیگر صحنه اعتراضات ضد نژاپرستی و خشونت پلیس هستند.

اعتراضات جدید پس از آن آغاز شد که هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک، یک افسر سفیدپوست پلیس را در جریات بازداشت منجر به مرگ یک شهروند سیاه‌پوست، بی گناه تشخیص داد.

تظاهرات اولیه در ۱۲ آذر ماه در نیویورک آغاز شد و به سرعت به فیلادلفیا، واشنگتن و اوکلند کشیده شد.

این برای دومین بار ظرف یک ماه اخیر است که سیستم قضایی آمریکا پلیس های عامل قتل شهروندان سیاه پوست این کشور را بی گناه تشخیص می دهد. در ماه گذشته هیئت منصفه میسوری رای به بیگناهی قاتل "مایکل براون" داد که همین امر موجب به راه افتادن اعتراضات گسترده ضد نژادپرستی در شهرهای مختلف آمریکا شد.

"اریک گارنر" شهروند سیاه‌ پوستی که به گفته پليس به فروش غير قانونی سيگار متهم بود، در ماه ژوئيه سال جاری در برابر بازداشت خود مقاومت کرد. در ويدئويی از صحنه بازداشت او چند مامور پليس تلاش می‌کنند با زمين انداختن گارنر به او دستبند بزنند اما يک افسر بازوی خود را برای چند ثانيه دور گلوی او گره می‌ زند. این شهروند که به آسم مبتلا بود، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

اما این تنها موضوع اعتراضات اخیر نیست.

در جریان اعتراضات فرگوسن نیز یک مرد بدست پلیس کشته شده بود و "آکای گرلی" یک مرد ۲۸ ساله، زمانی که همراه نامزد خود در حال قدم زدن در بروکلین بود، به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون پلیس نیویورک می گوید گرلی یک قربانی کاملا بیگناه بوده است.

در دوم آذر ماه نیز دو مامور پلیس در شهر کلیولند آمریکا یک پسربچه ۱۲ ساله آفریقایی آمریکایی را که تفنگی قلابی همراه داشته است، به ضرب گلوله کشتند.

روز گذشته نیز پلیس شهر "فنیکس" با صدور بیانیه ای از کشته شدن "رومن بریزبن" 34 ساله در جریان عملیات تعقیب وی خبر داد.

بنابراین گزارش، پلیس آمریکا به این مرد سیاه پوست درباره حمل مواد مخدر مشکوک شده و پس از اینکه احتمال داده وی در تلاش برای استفاده از سلاح علیه پلیس است به سویش شلیک کرده است.

این سیاه پوست آمریکایی سومین فردی است که در جریان تحولات اخیر با تیراندازی یک پلیس سفید پوست به قتل می رسد.