قتل یک شهروند دیگر آمریکایی به دست پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، حمله پلیس آمریکا به بی خانمان های حاضر در یک از خیابان های لس آنجلس منجر به کشته شدن یک شهروند آمریکایی شد.

این شهروند آمریکایی در حالی کشته شد که اعتراضات مردم سنت لوئیز ایالت میسوری به کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست به دست پلیس تا چندی پیش ادامه داشت.

به گفته کارشناسان قانون، در آمریکا به گونه ای است که کمتر اتفاق می افتد پلیسی به خاطر قتل یک شهرند محکوم شناخته شود. حال اگر شهروند کشته شده یک فرد فقیر، سیاه پوست و یا مهاجر باشد پلیس قاتل می تواند مطمئن شود که هیچگاه از سوی سیستم قضایی آمریکا مجرم شناخته نمی شود.

«ری مونتگومری» سخنگوی پلیس به لس‌آنجلس تایمز گفته نیروهایش مشغول بررسی گزارش یک دزدی در منطقه بودند که این قتل اتفاق افتاد. مونگومری از توضیح اینکه چه تعداد پلیس در این ماجرا دخیل بودند، خودداری کرده ولی گفته هیچ پلیسی در این اتفاق زخمی نشده است.

در ماه آگوست سال ۲۰۱۴، کشته شدن یک مرد سیاه پوست به دست پلیس باعث خشم عمومی و هفته‌ ها اعتراض در فرگوسن شد. مایکل براون، پسر هجده ساله غیرمسلح و سیاه پوستی بود که توسط پلیس در فرگوسن، ایالت میسوری آمریکا کشته شد.

در ماه ژانویه هم تیراندازی مرگبار ماموران پلیس در ایالت نیورجرسی به یک مرد سیاه پوست که هنگام خروج از ماشین دستانش را بالا گرفته بود، باعث اعتراضات زیادی شد.