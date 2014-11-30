معترضان در فرگوسن 170 کیلومتر پیاده روی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، معترضان آمریکایی در شهر فرگوسن استعفای افسر سفیدپوست عامل قتل نوجوان سیاهپوست را بسیار دیرهنگام خواندند.

بنا بر این گزارش، یکی از ساکنان شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا با اشاره به استعفای افسر عامل قتل نوجوان سیاهپست گفت: این استعفا که با 120 روز تاخیر صورت گرفته بسیار دیر هنگام بود وی باید بسیار زودتر از این استعفا می داد.

وی در عین حال گفت : با این حال ما از استعفای وی خوشحال هستیم.

همچنین یک زوج جوان اهل فرگوسن در واکنش به این استعفا گفتند: استعفای وی هیچ ارزشی ندارد. وی قتلی را مرتکب شده است و اکنون هم آزاد است و به زندگی خود ادامه خواهد داد و هر کاری را که بخواهد انجام خواهد داد.

شایان ذکر است تعدادی از معترضان از شب گذشته دوباره به خیابان های فرگوسن برگشته و به اعتراضات خود ادامه دادند. گروهی از معترضان هم در اقدامی اعتراضی حرکت خود را به سمت مرکز ایالت میسوری آغاز کرده اند آنها قرار است ظرف یک هفته مسافتی حدود 170 کیلومتر را طی کنند.