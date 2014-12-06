پخش سریال «ابله» به تعویق افتاد/ واکنش کمال تبریزی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال تبریزی کارگردان مجموعه شبکه نمایش خانگی «ابله» در‏باره تغییر زمان توزیع این سریال گفت: اول به حرمت ماه صفر و درپیش داشتن اربعین حسینی و بیست و هشتم صفر که با کار طنز تناسب ندارد و دوم اینکه لازمه پخش مستمر، منظم و بی وقفه داشتن پشتوانه و ذخیره کافی از قسمت‏های یک سریال است که به نظر من باید حداقل پنج قسمت کامل و آماده پخش باشد.

کارگردان این سریال بیان کرد: به نظر می‏رسد بهترین زمان پخش بعد ازماه صفر و پس از آماده شدن حداقل پنج قسمت باشد که به این ترتیب تخمین زمان آغاز پخش سریال موکول به اوایل دی ماه می‏ شود و تاریخ دقیق آن را تهیه کننده و سرمایه گذار با مشورت و توافق یکدیگر تعیین و اعلام می‏ کنند.

تبریزی اظهار امیدواری کرد: برای حفظ کیفیت کار، همه حوصله کافی داشته باشیم و ازعجله که کار شیطان است! پرهیز کنیم!

مهران احمدی، هانیه توسلی، احمد مهرانفر، بهنام تشکر، شبنم مقدمی، مجید صالحی، بهادر مالکی، عیسی یوسف پور، هوتن شکیبا و با حضور سیامک انصاری، یکتا ناصر و با هنرمندی: محسن تنابنده از جمله بازیگران این مجموعه هستند.

شرکت تصویرگسترپاسارگاد و محمدمسعود تهیه کنندگان این سریال هستند.