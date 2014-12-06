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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۲

پخش سریال «ابله» به تعویق افتاد/ واکنش کمال تبریزی

پخش سریال «ابله» به تعویق افتاد/ واکنش کمال تبریزی

کارگردان سریال «ابله» درباره تاخیر در پخش اولین قسمت این سریال شبکه نمایش خانگی که قرار بود از 17 آذرماه در شبکه نمایش خانگی توزیع شود، از به تعویق افتادن پخش این سریال در شبکه نمایش خانگی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال تبریزی کارگردان مجموعه شبکه نمایش خانگی «ابله» در‏باره تغییر زمان توزیع این سریال گفت:  اول به حرمت ماه صفر و درپیش داشتن اربعین حسینی و بیست و هشتم صفر که با کار طنز تناسب ندارد و دوم اینکه لازمه پخش مستمر، منظم و بی وقفه داشتن پشتوانه و ذخیره کافی از قسمت‏های یک سریال است که به نظر من باید حداقل پنج قسمت کامل و آماده پخش باشد.

کارگردان این سریال بیان کرد: به نظر می‏رسد بهترین زمان پخش بعد ازماه صفر و پس از آماده شدن حداقل پنج قسمت باشد که به این ترتیب تخمین زمان آغاز پخش سریال موکول به اوایل دی ماه می‏ شود و تاریخ دقیق آن را تهیه کننده و سرمایه گذار با مشورت و توافق یکدیگر تعیین و اعلام می‏ کنند.

تبریزی اظهار امیدواری کرد: برای حفظ کیفیت کار، همه حوصله کافی داشته باشیم و ازعجله که کار شیطان است! پرهیز کنیم!

مهران احمدی، هانیه توسلی، احمد مهرانفر، بهنام تشکر، شبنم مقدمی، مجید صالحی، بهادر مالکی، عیسی یوسف پور، هوتن شکیبا و با حضور سیامک انصاری، یکتا ناصر و با هنرمندی: محسن تنابنده از جمله بازیگران  این مجموعه هستند.

شرکت تصویرگسترپاسارگاد و محمدمسعود تهیه کنندگان این سریال هستند.

کد مطلب 2436914

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    نظرات

    • نا شناس ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
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      پاسخ
      من دوس دارم سریال ابله را پخش کنید و بعد از ماه صفر پخش نشود . دوس دارم سریال را ببینم الان تا قسمت هفتم خریدم و انتظار قسمت هشتم را می کشم . لطفا بعد از ماه صفر پخشش نکنید. مچکرم .

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