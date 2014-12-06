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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۶

بعد از انجام آزمایش‌های حنجره

مجری «دیدنی‌ها» از بیمارستان ترخیص می‌شود

مجری «دیدنی‌ها» از بیمارستان ترخیص می‌شود

جلال مقامی که برای انجام آزمایش‌های حنجره به صورت یک روزه در بیمارستان بستری بود، روز شنبه 15 آذرماه از بیمارستان ترخیص می‌شود.

پیام هاشم‌پور یکی از بستگان جلال مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی این دوبلور که صبح روز 15 آذرماه به بیمارستان رفته بود، گفت: جلال مقامی صبح روز 15 آذرماه با مشکل تکلم مواجه شد و نتوانست به رادیو برود و به همین منظور برای انجام معاینه‌ به بیمارستان رفت.

وی ادامه داد: قرار بود مقامی برای اجرای برنامه «شنیدنی ها» به رادیو منطقه البرز برود که به دلیل مشکل حنجره در بیمارستان قائم استان البرز بستری شد.

هاشم‌پور یادآور شد: جلال مقامی تا الان مورد معاینه پزشکان قرار گرفته و خوشبختانه پزشکان گفته‌اند که مشکل خاصی نیست و احتمالا همین امروز هم مرخص می‌شود.

کد مطلب 2437027
عطیه موذن

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