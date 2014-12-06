پیام هاشم‌پور یکی از بستگان جلال مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی این دوبلور که صبح روز 15 آذرماه به بیمارستان رفته بود، گفت: جلال مقامی صبح روز 15 آذرماه با مشکل تکلم مواجه شد و نتوانست به رادیو برود و به همین منظور برای انجام معاینه‌ به بیمارستان رفت.

وی ادامه داد: قرار بود مقامی برای اجرای برنامه «شنیدنی ها» به رادیو منطقه البرز برود که به دلیل مشکل حنجره در بیمارستان قائم استان البرز بستری شد.

هاشم‌پور یادآور شد: جلال مقامی تا الان مورد معاینه پزشکان قرار گرفته و خوشبختانه پزشکان گفته‌اند که مشکل خاصی نیست و احتمالا همین امروز هم مرخص می‌شود.