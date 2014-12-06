سیب ایرانی نیازی به استفاده از واکس ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو مسایل مطرح شده در خصوص استفاده از واکس برای میوه سیب در کشور، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در ایران از این واکس برای سیب استفاده نمی‌شود.

براساس این گزارش با توجه به کیفیت مناسب سیب ایرانی و شرایط اقلیمی مناسب برای پرورش این محصول که موجب تولید محصول با کیفیت مناسب و مدت ماندگاری بالا می‌شود، نیازی به استفاده از واکس روی محصول سیب با هدف افزایش ماندگاری نیست.

علاوه بر این، ایران یکی از کشورهای مهم صادر کننده سیب در دنیا است و سالانه به طور متوسط حدود 300 هزار تن از این محصول به کشورهای دیگر صادر می شود ؛تاکنون گزارشی در خصوص ارجاع محصول صادراتی به کشور به دلیل استفاده از واکس میوه ارائه نشده است.

در صورت ضرورت استفاده از واکس میوه، استفاده از انواع توصیه شده توسط مراجع ذی‌ربط بلامانع است که در این راستا، انواع واکس برای میوه‌هایی مانند پرتقال استفاده می‌شود.

همچنین موردی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در صورت مربوط بودن به ایران و صحت موضوع، واکس طبیعی خود میوه سیب است که به صورت طبیعی روی محصول وجود دارد و هیچ ضرری برای انسان ندارد.