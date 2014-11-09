سید محمد موسوی در گفتگو با مهر، افزایش 10 هزار تنی تولید سیب درختی در استان تهران را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تولید این میوه در سال جاری در تهران به 380 هزار تن می‌رسد، ضمن اینکه برداشت آن تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه عمده حجم تولید سیب استان در شهرستان دماوند است، افزود: کیفیت سیب‌های تولیدی در سال‌جاری به دلیل رعایت اصول علمی و فنی و جایگزینی کود و سموم غیرشیمیایی بسیار مطلوب‌تر از گذشته است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه کل کود و بذر مورد نیاز کشاورزان استان تامین شده است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 12 هزار تن کود تحویل آنان شده است، ضمن اینکه 28 هزار تن کود و 40 هزارتن بذر نیز آماده تحویل به کشاورزان است.