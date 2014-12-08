به گزارش خبرنگار مهر، هادی معلم پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بازرسی موقوفات و بقاع متبرک خراسان شمالی با بیان این که کسانی که از موقوفات خیران نیک اندیش حفاظت و حراست می کنند در اجر و پاداش آنها سهیم هستند، اظهار داشت: درست است که حفظ و حراست از عمل خیر واقفان وظیفه سازمان اوقاف و امور خیریه است، اما در این میان آحاد مردم که از آثار و برکات نیات واقفان استفاده می کنند نیز برای حراست از موقوفات وظیفه شرعی دارند.

وی با اشاره به این که وقف یک امر دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، اضافه کرد: وقف از افتخارات اسلام محسوب می شود و آثار و برکات آن نیز همیشه در جامعه جاری و ساری خواهد بود.

معلم اظهار داشت: وقف یکی از برترین و پردوام ترین مظاهر احسان و نیکوکاری به مردم، خدمت به هم نوعان، کمک به مصالح جامعه و تنظیم امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

به گفته وی اداره کل اوقاف و امور خیریه همواره با هدف تحقق این مهم و در راستای ایجاد بستر مناسب و دوسویه بین مردم و مسئولان به منظور اعتماد و شفاف سازی و گسترش فرهنگ ناب و غنی وقف در بین اقشار مختلف مردم اقدام به برگزاری برنامه ها و طرح های مختلفی در طول سال می کند.

معلم با اشاره به اهم این اقدامات و برنامه ها در حوزه بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی، اظهار داشت: انجام بازرسی های برنامه محور و موردی از ادارات و بقاع متبرکه به تعداد ۲۰ مورد، استفاده از ۶۰ تیم بازرسی و نظارت بر فعالیت ها و برنامه های اوقاف استان و برگزاری کارگاه توجیهی آموزشی ویژه رابطین بازرسان شهرستان ها و موقوفات و بقاع متبرکه از جمله این اقدامات محسوب می شوند.

وی همچنین از انتصاب ۴۰ رابط بازرسی برای موقوفات و بقاع متبرکه شهرستان های مختلف استان خبر داد و افزود: در این راستا در سال جاری برنامه بازرسی از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی از جمله آرامش بهاری، سوگواره یاس نبوی، ضیافت الهی، نشاط معنوی، مسابقات قرآن کریم شهرستانی و استانی، بصیرت عاشواریی محرم و صفر، قدم های آسمانی، هفته وقف و ... انجام شده است.

معلم اطلاع رسانی قوانین و مقررات و تخلفات اداری به کارکنان و کارشناسان اوقاف و امور خیریه استان به تعداد ۳۰ مورد، ارزیابی عملکرد معاونان، رؤسا و کارکنان به تعداد ۴۵ مورد و اطلاع رسانی و درج اخبار از فعالیت ها و نظارت های صورت گرفته توسط واحد بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه از طریق سامانه پیام کوتاه، سایت اداره کل و جراید استانی به تعداد ۵۰ مورد را از دیگر فعالیت های حوزه بازرسی اداره کل اوقاف خراسان شمالی برشمرد.