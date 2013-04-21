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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۴۵

عادلی در گفتگو با مهر:

سامانه ای شدن امور اوقاف امکان تخلف در اجرای نیت واقف را از بین برده است

سامانه ای شدن امور اوقاف امکان تخلف در اجرای نیت واقف را از بین برده است

همدان – خبرگزاری مهر: سرپرست گروه بازرسی استان گیلان با اشاره به سامانه ای شدن امور اوقاف گفت: تنظیم سند اجاره و نذورات بقاع متبرکه به همین شیوه انجام می شود و بر این اساس تخلف در نیت واقف به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

حجت الاسلام ولی عادلی امروز در حاشیه بازرسی از اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه سازمان اوقاف در راستای استفاده بهینه از سرمایه موقوفات اقدام به راه اندازی موسسه راسخنون ولا کرده، اظهار داشت: در راستای تبدیل این موسسه به بانک وقف، نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف ملاک است.

وی با بیان اینکه زمزمه ایجاد بانک وقف در کشور وجود دارد، گفت: راهکار ایجاد این بانک بر اساس ارائه راهکارها و نیز همکاری بانک مرکزی است.

سرپرست گروه بازرسی استان گیلان گفت: در حال حاضر تمام درآمد موقوفات و بقاع متبرکه در استان ها در موسسه راسخون ولا جمع می شود.

عادلی با بیان اینکه یکی از اتفاقات بسیار مهم اوقاف در کشور سامانه ای شدن امور وقف است، ابراز داشت: تنظیم سند اجاره نیز به همین شیوه انجام می شود و بر این اساس تخلف در نیت واقف به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

وی در پایان سخنانش گفت: بر اساس سامانه جامعه موقوفات و بقاع متبرکه در کشور، نذورات امازادگان و بقاع متبرکه نیز اسکن شده و در سامانه ثبت می شود

کد مطلب 2037576

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