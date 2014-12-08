کمیسیون اصل ۹۰ از کمک های بسیج حقوقدانان استقبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش حقوقدانان بسیجی ظهر دوشنبه با حضور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب استان، نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج)، سایر مسئولان نظامی و قضایی و جمعی از اعضای بسیج حقوقدانان در محل دادگستری استان قزوین برگزار شد.

محمد علی پور مختار در این همایش بیان کرد:امام راحل همواره معتقد بودند که تا زمانی که تفکر بسیجی در کشور وجود دارد دشمنان هرگز نمی توانند برنامه های خود را در این کشور پیاده کنند بر همین اساس بسیج حقوقدانان نیز بخشی از جریان ارزنده بسیج مستضعفین است که در راستای حفظ استقلال و دفاع از کشور تلاش می کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط منطقه اظهار کرد: امروز در شرایطی هستیم که کشور ایران در دو جبهه متفاوت با کشورهای جهان مواجه است.

وی ادامه داد: ایران با پیشرفت های متعدد علمی و اجتماعی و به ویژه ایدئولوژیک خود امروز یکی از الگوهای مطرح مدل حکومت برای کشورهای جهان و به ویژه کشورهای جهان سوم است.

پورمختار افزود: اما کشورهای جبهه استکبار در تلاش هستند تا این الگو را با توطئه های مختلف مختل کنند، چرا که هر چه ما پیشرفت بیشتری داشته باشیم بر میزان توطئه های دشمن نیز افزوده می شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: در حوزه مسائل داخلی امروز اصلی ترین مسئله کشور اقتصاد و شرایط تورمی و رکودی حاکم بر آن است.

این مسئول گفت: رفع شرایط تورمی و رکودی دو مسئله متضاد است چرا که از بین بردن رکود نیازمند تزریق منابع به اقتصاد است حال آنکه تزریق منابع یکی از عوامل تورم زا در اقتصاد ملی محسوب می شود.

وی ادامه داد: نکته دوم در زمینه اقتصاد مسئله مبارزه با مفاسد است که در این بین بسیج حقوقدانان می تواند در حوزه قانون گذاری و شناخت روزنه ها نقش موثری را ایفا می کند.

پورمختار بیان کرد: متاسفانه در حوزه شناخت روزنه ها و ارائه راهکارها تاکنون موفق عمل نکرده ایم و نیازمند اقدام جدی و جهادی در این عرصه هستیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: هر گاه که مسئله شناسایی فساد و مبارزه با آن مطرح می شود ادارات و دستگاه های ما خود را سالم ترین دستگاه معرفی می کنند و در جست و جوی فساد در بیرون از مجموعه خود هستند.

این مسئول افزود: در این زمینه می توان با همکاری بسیج حقوقدانان اصل نظارت به دستگاه ها از بیرون را محقق کرد چرا که بسیج حقوقدانان در اساس نهادی غیر سیاسی است که دغدغه منافع ملی را دارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در عرصه های مختلفی نیازمند فعالیت های جهادی بسیج حقوقدانان هستیم و بر همین اساس کمیسیون اصل ۹۰ از کمک های بسیج حقوقدانان در تمام این عرصه ها استقبال می کند.

پورمختار همچنین با اشاره به نقش ممتاز بسیج حقوقدانان در سیاست خارجی کشور گفت: امرزو غالب ظرفیت دستگاه دیپلماسی ما متوجه بحث مذاکرات هسته ای است و در این بین بسیج حقوقدانان می تواند با بهره گیری از ظرفیت های خود در بحث حقوق بین الملل، یک ائتلاف فراگیر جهانی را علیه اقدامات ضدانسانی غرب تشکیل دهد.

وی ادامه داد: در شرایط تحمیل تحریم های غیرانسانی و غیرقانونی غرب به ملت ایران نیز بسیج حقوقدانان می تواند از این اقدام ضدانسانی در مجامع صالح بین المللی طرح دعوا کند و پیامدهای ناگوار انسانی و دارویی این تحریم ها را به گوش جهانیان برساند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به نقش موثر بسیج حقوقدانان در مسائل داخلی نیز گفت: در برخی مسائل کلان داخلی نظیر استانی برگزار شدن انتخابات، جرائم سیاسی، افزایش اختیارات وزیر دادگستری، حمایت از سرمایه گذاران و مسائلی از این دست می توان از ظرفیت ها بسیج حقوقدانان سود جست.